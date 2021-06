Le golfeur Anirban Lahiri gagne un billet pour les deuxièmes Jeux olympiques successifs

Meilleur golfeur indien Anirban Lahiri réservé sa place au Olympique de Tokyo Jeux alors qu’il se classait 60e dans le classement final du golf olympique publié mardi.

Lahiri, ancien n°1 asiatique et double vainqueur de l’European Tour, disputera ainsi ses deuxièmes Jeux Olympiques consécutifs. Un habitué du PGA Tour, il s’était rendu en Inde avec SSP Chawrasia aux Jeux olympiques de Rio 2016.

L’événement de golf masculin à Tokyo mettra en vedette 60 joueurs et se jouera au Kasumigaseki Country Club du 29 juillet au 1er août.

Lahiri n’a pas connu la meilleure des saisons sur le PGA Tour cette année avec seulement deux top-10 en 16 départs et son classement à la FedEx Cup étant de 118. Sa saison a été encore plus entravée lorsqu’il a été touché par Covid-19 fin avril et avait de manquer une série d’événements sur le PGA Tour jusqu’à la mi-mai.

Lahiri, dont le classement mondial actuel est de 340, figurait sur la liste de réserve, étant au mieux une troisième réserve pour de nombreux joueurs, jusqu’à mardi, date à laquelle le classement mis à jour du golf olympique a été publié. Par la suite, avec un certain nombre de retraits, Anirban, qui a participé à 16 tournois majeurs, a réussi à franchir le seuil des Jeux olympiques.

« Se rendre aux Jeux olympiques a été une agréable surprise. C’est un peu un choc je dirais car je savais que je n’avais pas fait assez pour me qualifier pour les Jeux Olympiques. Je suis ravie et ma famille aussi. Quand je prenais le petit déjeuner ce matin, je n’étais pas aux Jeux olympiques, maintenant je le suis », a déclaré Lahiri, ravi, à PGTI.

Lahiri, cependant, a déclaré qu’il pensait un peu s’il pouvait participer aux Jeux olympiques.

«Pour être honnête, après avoir reçu la bonne nouvelle, j’ai dû réfléchir à ma participation aux Jeux olympiques, car de nombreux autres facteurs sont impliqués, notamment mon rétablissement complet de Covid et ma position actuelle au classement de la FedEx Cup.

«J’étais en panne avec de graves symptômes de Covid fin avril et début mai et j’ai même été admis aux urgences d’un hôpital pendant environ trois heures. Même après avoir récupéré de Covid, j’ai ressenti ses séquelles. Je dois donc gérer ma charge de travail depuis un certain temps maintenant. »

Lahiri a également souligné d’autres facteurs.

« J’ai aussi beaucoup de travail à faire pour conserver ma carte sur le PGA Tour car je n’ai pas connu une bonne saison jusqu’à présent. Donc, pour jouer les Jeux olympiques, je dois planifier mon emploi du temps et mes déplacements et aussi trouver beaucoup de logistique », a-t-il déclaré.

«Mais finalement, c’était une décision rapide et facile en faveur de la participation aux Jeux olympiques, car on n’obtient pas une telle fortune sans raison. Je chéris chaque opportunité de représenter l’Inde et je ne renoncerais jamais à une telle chance. Les dieux me sourient définitivement. »

Lahiri a déclaré qu’il aurait besoin de bien se préparer « pour être à mon meilleur » pendant l’événement.

L’Indien Udayan Mane est désormais une première réserve pour plusieurs joueurs. S’il y a des retraits de certains joueurs spécifiques au cours des deux prochaines semaines, il est possible que Mane puisse également gagner sa place à Tokyo 2020.

Le système de qualification des hommes pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 a débuté le 1er juillet 2018 et devait initialement se terminer le 22 juin 2020, tandis que celui des femmes devait se dérouler du 8 juillet 2018 au 29 juin 2020.

Cependant, à la suite du report des Jeux olympiques à 2021 en raison de la pandémie de Covid-19, l’IGF et le Comité international olympique ont annoncé en avril de l’année dernière un ajustement du système de qualification où les athlètes accumuleraient des points de classement olympique jusqu’en juin 2021. Le processus de qualification de l’année pour la compétition de golf masculin s’est terminé le 21 juin.

