Le golfeur Angel Cabrera est libéré sur parole après 2 ans suite à des affaires de violence sexiste

BUENOS AIRES (AP) – Le golfeur argentin Ángel Cabrera a été libéré de prison sur parole vendredi après avoir purgé deux ans de détention pour des affaires de violence sexiste contre deux de ses ex-petites amies.

Le juge Cristóbal Laje Ros de la province de Cordoba — à 800 kilomètres au nord de Buenos Aires (500 miles) — a relâché le golfeur après des tests psychologiques sur Cabrera, 53 ans.

« Cabrera a intériorisé les erreurs dommageables qu’il a commises. Il le regrette », a déclaré le juge à une chaîne de télévision locale. « Il rentrera chez lui avec sa famille.

Cabrera, championne de l’US Open 2007 et vainqueur du Masters 2009, a été condamnée en juillet 2021 à deux ans de prison pour menaces et harcèlement de Cecilia Torres Mana, sa compagne entre 2016 et 2018.

En novembre 2022, il était également jugé pour menaces et harcèlement envers Micaela Escudero, une autre de ses ex-petites amies. Cabrera a plaidé coupable, le tribunal a rendu les deux peines concurrentes et lui a infligé trois ans et 10 mois de prison.

Torres Mana et Escudero ont déclaré que Cabrera méritait d’être libéré sur parole, a déclaré Ros.

Au cours de l’enquête, Cabrera s’est rendu aux États-Unis en 2020 sans en informer les autorités locales, ce qui a conduit la province de Cordoba à demander son arrestation à l’international. Le golfeur est venu au Brésil, où il a été arrêté en janvier 2021 puis extradé vers l’Argentine.

The Associated Press