Le golfeur Aditi Ashok tire 74 au troisième tour à Ascendant

L’Indienne Aditi Ashok a trouvé les choses difficiles au Old American Golf Club alors qu’elle a laissé tomber trois bogeys et aucun birdie dans une carte de trois sur 74 au troisième tour de l’Ascendant LPGA ici.

À partir du neuf de retour, Aditi, qui a eu des rondes de 74-71 les deux premiers jours, a boguey le 13e, le premier et le cinquième et a raté quelques occasions de birdie. Cela l’a vue glisser vers le T-74.

Pendant ce temps, la leader du deuxième tour, Charley Hull, a gardé une part de la tête avec un par égal, 71, mais elle a été rejointe au sommet par la leader du premier tour, Xiyu Lin, qui a tiré un 2 sous, 69. Le duo est maintenant 11 sous au total.

Poursuivant sa deuxième victoire sur le circuit de la LPGA, les 71 de Hull au troisième jour ont en fait soulagé l’Anglaise après avoir fait bogey et double bogey aux trous 5 et 10, respectivement.

La Néo-Zélandaise Lydia Ko et la Française Céline Boutier sont également dans la course, placées à un coup des leaders. Boutier a tiré le deuxième coup le plus bas de la journée.

Maddie Szeryk, originaire du Texas, a réussi son deuxième tour de la semaine à moins de 4 et détient la cinquième place en solo.

Trois joueurs sont à égalité pour la sixième place, dont So Yeon Ryu, six fois vainqueur du circuit de la LPGA, et les golfeurs thaïlandais Moriya Jutanugarn et Atthaya Thitkul.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici