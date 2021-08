Le golfeur Aditi Ashok reste fort aux Jeux olympiques de Tokyo; Détient la 2e place après le tour 3

Le golfeur indien Aditi Ashok a accordé un score de 67 à moins de trois au troisième tour pour conserver la deuxième position et rester en lice pour la première médaille olympique du pays dans ce sport ici vendredi. Aditi avait un score de 12 sous 201 après trois rondes et est le seul golfeur en deuxième position, à trois coups de la meneuse Nelly Korda des États-Unis qui a accordé un double de 69 à l’avant-dernière ronde.

Quatre joueuses – la Néo-Zélandaise Lydia Ko (66), l’Australienne Hannah Green (67), la Demarkienne Kristine Pederson (70) et la Japonaise Mone Inami (68) – se partagent la troisième place avec un total de 10 sous 203. Aditi a tiré cinq birdies et deux bogeys le jour. Elle était à trois sous après avoir ramassé des coups aux quatrième, sixième et septième trous avant que des bogeys aux neuvième et 11e ne la fassent reculer. Cependant, elle a fait amende honorable avec des birdies les 15 et 17 pour se maintenir dans la course à une médaille historique. L’autre golfeuse indienne en lice, Diksha Dagar, est restée dans la moitié inférieure du classement après un un-over 72 erratique, sa troisième carte supérieure à la normale consécutive de la semaine.

Dagar, qui a commencé à partir des neuf derniers, a réussi un birdie contre deux bogeys dans son tour vendredi. C’est la deuxième apparition olympique d’Aditi. Elle avait terminé 41e à égalité lors de l’édition 2016 de Rio de Janeiro.

