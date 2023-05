Le golfathon pour la SLA arrive sur le parcours de West Kelowna

Le club de golf Gallagher’s Canyon à West Kelowna se joint à la lutte contre la SLA.

Le parcours est le dernier à s’être joint et l’un des 43 parcours de la Colombie-Britannique à participer au 18e PGA of BC Golfathon for ALS. Lors de l’événement, les golfeurs jouent autant de trous que possible du lever au coucher du soleil pour amasser des fonds et sensibiliser le public à la SLA.

Deux golfeurs participent à l’événement de cette année à Gallagher’s Canyon le 26 juin – Lee Alarie et Josh Johnston.

À Kelowna, le Black Mountain Golf Course, le Sunset Ranch Golf and Country Club et le Okanagan Golf Club – Bear and Quail participent également à la collecte de fonds. Les golfeurs de Black Mountain sont Deryl Priebe et Russ Latimer. Celui de Sunset Ranch est Aaron Orbst et celui d’Okanagan Golf Club sera annoncé. Alors que les dates de Sunset Ranch et du Okanagan Golf Club n’ont pas encore été annoncées, Black Mountain organise leur événement le lundi 12 juin.

Plusieurs terrains autour de l’Okanagan participent à la lutte contre la SLA avec le golfathon. Les autres cours sont :

Terrain de golf Hillview – Vernon – lundi 19 juin;

Kamloops Golf and Country Club – Kamloops – jeudi 22 juin;

Terrain de golf national Shuswap – Salmon Arm – mardi 27 juin;

Summerland Golf and Country Club – Summerland – jeudi 22 juin;

Parcours de golf Talking Rock – Chase – mardi 27 juin;

Vernon Golf and Country Club – Vernon – Mardi 13 juin.

