Le golf tourne autour de l’argent cette année. La Ryder Cup n’est pas à l’abri

GUIDONIA MONTECELIO, Italie (AP) — Dans une année où le golf semble tourner autour de l’argent, la Ryder Cup n’est pas à l’abri.

Le PGA Tour a organisé 11 tournois avec au moins 20 millions de dollars de gains – à l’exclusion des tournois majeurs – pour tenter de repousser la menace du LIV Golf, financé par l’Arabie Saoudite. Et puis il a conclu un accord avec le fonds national de richesse saoudien pour devenir partenaire commercial.

Le golf professionnel ne fera que s’enrichir, mais l’accord saoudien sera conclu, s’il se réalise.

« Je suis fatigué de lui. Le monde entier l’est », a déclaré Seth Waugh, PDG de la PGA of America, dans une interview précédant la Ryder Cup à Marco Simone. « Nous jouons pour l’amour et eux pour l’argent. C’est le seul moment de l’année où ils devraient jouer par amour, et nous parlons toujours d’argent.

Waugh a déclaré qu’il n’avait eu aucune conversation avec les joueurs à ce sujet cette année, bien qu’il l’ait déjà fait sur le thème de l’obtention d’une plus grande part des revenus.

« Rien de désagréable ou d’horrible », a déclaré Waugh. « Ça a du sens. »

Ces dernières années, plusieurs joueurs se sont demandé quel pourcentage des revenus allait aux joueurs sous forme de prix en argent dans les quatre tournois majeurs, qui ne sont pas gérés par le PGA Tour.

Waugh a déclaré que la PGA of America, à but non lucratif, fonctionnait sur une base d’équilibre sur quatre ans et que l’argent était réinvesti dans le jeu sous diverses formes.

L’idée selon laquelle les joueurs devraient être rémunérés pour participer à la Ryder Cup est presque aussi ancienne que les 30 années de défaites consécutives des Américains sur le sol européen.

Mais cela a refait surface samedi avec un rapport non fondé de Sky Sports – le partenaire de diffusion de la tournée européenne de Marco Simone – qui a pointé du doigt Patrick Cantlay comme ayant provoqué une fracture parmi les Américains parce qu’il pense qu’ils devraient être payés.

La PGA of America a refusé de commenter immédiatement, sauf pour dire que certaines allégations contenues dans le rapport – telles que Cantlay et Xander Schauffele se trouvant dans une zone séparée du vestiaire – n’étaient pas vraies.

Le rapport affirmait également que Cantlay ne portait pas de chapeau en signe de protestation. Cantlay ne portait pas non plus de casquette lors de la Ryder Cup à Whistling Straits. Rory McIlroy porte rarement un chapeau lors de la Ryder Cup, mais il l’a fait cette semaine, principalement à cause du soleil brûlant.

La PGA of America accueille la Ryder Cup tous les quatre ans. La tournée européenne détient une participation majoritaire dans la Ryder Cup lorsqu’elle se déroule en Europe.

La différence est que le PGA Tour n’est pas impliqué dans la Ryder Cup, sauf que les joueurs américains sont membres du PGA Tour (avec 10 Européens de l’équipe de cette année, qui sont également membres du circuit européen).

Waugh a déclaré qu’afin d’assurer la libération des joueurs, la PGA of America donne au PGA Tour 20 % de son contrat de télévision pour la Ryder Cup. Cela pourrait être un paiement indirect.

«Nous demandons que cela aille au régime de retraite», a déclaré Waugh dans un message texte samedi. « La tournée pourrait en théorie donner cela directement aux 12. »

Il n’a pas divulgué les frais des droits TV mais a déclaré que son paiement au PGA Tour « représente plusieurs millions de dollars ».

Cela est devenu un sujet de discussion public avant la Ryder Cup 1999 à Brookline, lorsque David Duval a évoqué un revenu brut estimé à 63 millions de dollars pour la PGA of America et s’est demandé où cela allait.

Duval a fait allusion à la possibilité d’un boycott un jour et a suggéré de prendre « une partie de ce gros pot de la Ryder Cup, de le couper et de le donner à une œuvre caritative », comme pour la Presidents Cup. Ce problème a été résolu lorsque la PGA d’Amérique a convenu que chaque joueur recevrait 200 000 $ à distribuer à l’organisme de bienfaisance de son choix, dont la moitié serait destinée à un programme de golf universitaire.

La PGA of America a apporté un léger changement pour cette Ryder Cup, la totalité des 200 000 $ étant reversée à l’association caritative ou à la fondation choisie par les joueurs. Lors de la dernière Ryder Cup, 100 000 $ de la contribution ont été versés au Boys & Girls Club of America ; le championnat Drive, Chip and Putt ; et la Ligue Junior PGA.

La Coupe des Présidents a également apporté un changement et il est possible de démontrer que les joueurs sont payés.

Auparavant, chaque joueur, capitaine et capitaine adjoint recevait 150 000 $ à des fins caritatives, ce qui a permis de récolter plus de 54 millions de dollars auprès de 460 œuvres caritatives dans 18 pays de 1994 à 2019.

Pour les matchs de 2022 à Quail Hollow, les joueurs et les capitaines ont reçu 250 000 $ sans préciser où cela va. Le PGA Tour a déclaré que la Coupe des Présidents avait apporté à elle seule 2 millions de dollars supplémentaires, la majorité étant dirigée vers des organisations à but non lucratif de Charlotte, en Caroline du Nord.

Pendant ce temps, le sujet de l’argent – ​​quoi d’autre ? – faisait partie de la conversation alors que l’Europe prenait une avance considérable dans sa tentative de conserver la Ryder Cup. C’est le plus gros prix de la semaine.

