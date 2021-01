TOUR DE LA PGA

L’AMERICAN EXPRESS

Site: La Quinta, Californie.

Parcours: PGA West, Stadium Course (Yardage: 7 147. Par: 72) et Nicklaus Tournament (Yardage: 7 181. Par: 72).

Primes: 6,7 millions de dollars. Part du gagnant: 1,134 million de dollars.

Télévision: jeudi-dimanche, 15h-19h (Golf Channel).

Champion en titre: Andrew Landry.

Leader de la FedEx Cup: Dustin Johnson.

La semaine dernière: Kevin Na a remporté le Sony Open.

Notes: Pour la première fois depuis le début du tournoi en 1960, il ne comportera pas de format pro-am pendant la compétition. Il a également été réduit à deux terrains de golf au lieu de trois. … Aucun spectateur ne sera autorisé. … Brooks Koepka joue le tournoi pour la première fois. … Phil Mickelson est l’hôte du tournoi. … Le champion en titre Andrew Landry fait partie des neuf joueurs qui ont participé aux deux événements d’Hawaï. … Patrick Cantlay est le seul joueur du top 10 mondial, même si le peloton comprend également Patrick Reed (n ° 11) et Koepka (n ° 12). … Parmi ceux qui jouent pour la première fois en 2021, on trouve Rickie Fowler, Gary Woodland et Francesco Molinari. … Steve Stricker avait initialement prévu de jouer deux semaines à Hawaï, d’abord sur le PGA Tour puis sur le PGA Tour Champions. Au lieu de cela, le capitaine américain de la Ryder Cup joue dans le désert. … L’American Express est l’un des six tournois auxquels Tiger Woods n’a jamais joué et qui figuraient au programme de la PGA Tour lorsqu’il est devenu professionnel.

La semaine prochaine: Farmers Insurance Open.

En ligne: https://www.pgatour.com/

___

TOUR DE LA LPGA

TOURNOI DES CHAMPIONS DIAMOND RESORTS

Site: Lake Buena Vista, Floride.

Parcours: Tranquilo GC au Four Seasons Golf and Sports Club. Métrage: 6630. Par: 71.

Primes: 1,2 million de dollars. Part du gagnant: 180 000 $.

Télévision: du jeudi au vendredi, de midi à 15 h (Golf Channel); Samedi, de 13 h 30 à 14 h 30 (Golf Channel), de 14 h 30 à 16 h 30 (NBC); Dimanche, 14 h 00 (Golf Channel), 15 h 00 (NBC).

Champion en titre: Gaby Lopez.

Course au champion du CME Globe: Jin Young Ko.

Dernier tournoi: Jin Young Ko a remporté le championnat CME Group Tour le 20 décembre.

Remarques: L’ouverture de la saison comprend un terrain de 25 joueurs. … Sophia Popov, championne du British Open féminin, est la seule gagnante des quatre grands championnats de l’année dernière à jouer. … Le tournoi ne comprend que trois des 10 meilleures joueuses au monde, toutes originaires d’Amérique du Nord: Danielle Kang, Nelly Korda et Brooke Henderson. … Lopez a gagné l’an dernier dans une série éliminatoire qui ne s’est terminée que lundi. … Le tournoi met en vedette des célébrités et des athlètes qui s’affrontent aux côtés de joueurs de la LPGA et ont leur propre compétition. L’ancien lanceur des Braves d’Atlanta John Smoltz a gagné l’année dernière. … Jin Young Ko, la joueuse n ° 1 du golf féminin, ne joue pas pour la deuxième année consécutive. Elle était chez elle en Corée du Sud l’année dernière lorsque la pandémie de COVID-19 a commencé et n’a joué aux États-Unis qu’en novembre. Avec une deuxième place à l’US Women’s Open et une victoire au Championnat CME Group Tour, elle a remporté la Race to the CME Globe pour la première fois. … La LPGA prend un mois de congé avant de revenir à Orlando au lac Nona.

Prochain tournoi: Gainbridge LPGA du 25 au 28 février.

En ligne: https://www.lpga.com/

___

TOUR EUROPÉEN

CHAMPIONNAT ABU DHABI HSBC

Site: Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis.

Cours: Abu Dhabi GC. Métrage: 7583. Par: 72.

Primes: 8 millions de dollars. Part du gagnant: 1,36 million de dollars.

Télévision: mercredi de 22h30 à 3h30 (Golf Channel); Jeudi, de 6 à 8 heures (Golf Channel); Vendredi, de 2 à 8 heures (Golf Channel); Samedi 3 à 8 heures (Golf Channel); Dimanche, de 2 à 8 heures (Golf Channel).

Champion en titre: Lee Westwood.

Course au champion de Dubaï: Lee Westwood.

Dernier tournoi: Matt Fitzpatrick a remporté le championnat DP World Tour le 13 décembre.

Notes: Justin Thomas joue son troisième événement régulier de la tournée européenne depuis qu’il est devenu professionnel. Il avait auparavant joué aux Dunhill Links avant de participer au PGA Tour et à l’Open de France en 2018, l’année de la Ryder Cup à Paris. … Rory McIlroy joue pour la première fois depuis le Masters. Ce sera sa première apparition à Abu Dhabi depuis 2018.… Tyrrell Hatton offre au peloton trois joueurs du top 10 mondial. … Westwood est le champion en titre qui vient de remporter sa victoire de la saison dans la Race to Dubai. … Rickie Fowler en 2015 et Chris DiMarco en 2006 sont les seuls Américains à avoir remporté le tournoi depuis son début en 2006.… Abu Dhabi est le premier des cinq tournois consécutifs du Tour européen au Moyen-Orient, suivi de tournois à Dubaï, en Arabie Saoudite, Oman et Qatar. … Bob MacIntyre est juste en dehors du top 50 et a jusqu’à fin mars pour monter et gagner son premier voyage au Masters. L’Europe offre ses meilleurs points de classement du printemps lors du swing au Moyen-Orient.

La semaine prochaine: Omega Dubai Desert Classic.

En ligne: https://www.europeantour.com/european-tour/

___

CHAMPIONS DU PGA TOUR

CHAMPIONNAT ÉLECTRIQUE MITSUBISHI À HUALALAI

Site: Ka’upulehu-Kona, Hawaï.

Cours: Hualalai GC. Métrage: 7107. Par: 72.

Primes: 1,8 million de dollars. Part du gagnant: 310 000 $.

Télévision: vendredi-dimanche, 19h-22h (Golf Channel).

Champion en titre: Miguel Angel Jimenez.

Leader de la Coupe Charles Schwab: Bernhard Langer.

Dernier tournoi: Kevin Sutherland a remporté le championnat Charles Schwab le 9 novembre.

Notes: C’est le premier tournoi de l’année, mais la saison est une continuation de l’année dernière en raison de la pandémie COVID-19 qui a interrompu la tournée pendant quatre mois. … Jim Furyk et Ernie Els sont sur le terrain. Ils étaient deux des trois joueurs avec de multiples victoires l’année dernière. L’autre était Phil Mickelson, qui joue sur le PGA Tour cette semaine. … Furyk fait partie des sept joueurs qui ont concouru la semaine dernière au Sony Open. Furyk, KJ Choi, Jerry Kelly et Mike Weir ont tous fait la coupe la semaine dernière. … L’une des exemptions de parrainage est allée à Tom Watson, 71 ans. C’était le seul événement de la PGA Tour Champions que Watson a joué l’année dernière. Il a terminé 30e à égalité. … Les anciens champions majeurs Jeff Sluman, Corey Pavin, Davis Love III et John Daly jouent également sur les exemptions de sponsor. … Bernhard Langer est trois fois vainqueur du tournoi.

Prochain tournoi: Cologuard Classic les 26 et 28 février.

En ligne: https://www.pgatour.com/champions.html