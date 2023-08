Le golf des filles d’Oswego Co-Op tire un score record du programme: tour d’horizon des sports Record Newspapers pour le samedi 19 août

GOLF FILLES

Coopérative d’Oswego

Oswego a tiré le meilleur score de 18 trous de l’histoire du programme de 323 pour prendre la troisième place dans un sixième bris d’égalité au JT Invite au Wedgewood Golf Club. Katelin Hong d’Oswego a tiré un 74 à égalité pour la troisième place, Shyell Lowe un 75 pour se classer cinquième et Kendall Grant un 80 pour attacher la neuvième place.

Yorkville

Les Foxes ont tiré un 399 au Joliet Invite, une amélioration de 51 coups par rapport à la dernière invitation de 18 trous. Katie Calder a tiré un 99, Abigail Plank un 100, Destiny Barton un 101 et Peyton Levine un 102.

GOLF GARÇONS

Sandwich

Sandwich a tiré un 250 à égalité pour la troisième place au Roger Keller Classic au Edgebrook Golf Course. Les athlètes ont concouru en duo dans cet événement et ont joué leurs rondes en utilisant une variété de formats :

Noah Campbell et Taylor Adams de Sandwich ont tiré un 85, Chance Lange et Dino Barbanente un 83 et Colten Oakes et Kyle Michels un 82.

Placé 10e avec un 313. Camden Winkler et Quinton Santoria de Plano ont tiré un 99, Braden Lee et Christopher Schweitzer ont tiré un 104 et James McTighe et Adam Kee ont tiré un 110.

le résultat de vendredi

Serena 167, Earlville 171

Serena a battu Earlville vendredi au Earlville Country Club. Carson Baker a été médaillé avec 38. Hunter Staton a tiré un 40, Payton Twait 44 et Beau Raikes 45.