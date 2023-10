Le Golden Bachelor’s Gerry est le meilleur Bachelor à ce jour

La franchise Bachelor est comme beaucoup de ses concurrents : au début de la vingtaine, désespérée d’attention et fatiguée d’elle-même.

Afin de le sauver de ses pires tendances, Le célibataire avait besoin d’un changement, d’une nouvelle énergie, de quelque chose – n’importe quoi – pour insuffler une nouvelle vie à sa forme en décomposition.

Il fallait Gerry Turner.

Gerry a récemment eu 72 ans.

Gerry est veuf.

Gerry prononce son nom « Gary ».

Gerry est là pour sauver Le célibataire.

Le célibataire d’or s’ouvre sur un drone aérien tourné au-dessus d’un paysage urbain de Los Angeles, naturellement à l’heure d’or. Il n’y a pas de musique, pas de voix off, juste les subtils crépitements d’un homme s’habillant tranquillement dans un nouveau smoking bicolore. La première musique du spectacle – la chanson folk éthérée de Cat Stevens « The Wind » – n’apparaît que lorsque Gerry prend son aide auditive sur une table et la place dans son oreille.

Sûrement, bon nombre des 4,36 millions de téléspectateurs ont regardé l’émission pour la nouveauté de voir des personnes âgées tenter de trouver l’amour à travers un format télévisé conçu pour les jeunes d’une vingtaine d’années indulgents. (Ils sont même sur le même plateau – malgré leur âge, les candidats dorment toujours dans les lits superposés du manoir Bachelor.) Mais toute nouveauté est de courte durée : quand Gerry raconte comment Toni – sa chérie de lycée et épouse de 43 ans – décédé en 2017 d’une infection bactérienne à évolution rapide, les enjeux de sa participation et de sa présence dans l’émission semblent urgents et réels. « Personne ne remplacera jamais Toni », dit Gerry au public dans la scène d’ouverture de la première. « J’aspire à une seconde chance dans la vie pour retomber amoureux. »

Au moment où les candidats commencent à sortir de la limousine pour rencontrer Gerry, avant même de partager leurs propres histoires et pourquoi ils endurent une émission de télé-réalité pour trouver l’amour, Le célibataire d’or a déjà provoqué de véritables larmes. Sceptiques, partez. Regarder Gerry, c’est soutenir Gerry.

Comme le premier Baccalauréat d’OrGerry Turner constitue un leader particulièrement charismatique

Quand Taylor Hale a entendu parler pour la première fois Le célibataire d’or, elle haussa les épaules. Hale a commencé à regarder la série des années plus tôt pour se connecter avec ses sœurs de sororité blanche et est devenue accro lorsque Rachel Lindsay a fait irruption sur la scène en tant que première Black Bachelorette – un moment révolutionnaire pour la série après 15 ans de rôles blancs.

Hale – qui a auditionné pour Le célibataire mais est devenue la première femme noire à remporter l’émission CBS Grand frère – a arrêté de regarder la franchise pendant la pandémie et n’avait même pas l’intention de la regarder Le célibataire d’or. «C’était tellement prévisible. Ils vont choisir un mec du Midwest, un type blanc ringard qui a probablement une histoire tragique », anticipait-elle. Elle n’avait pas totalement tort, mais elle disait aussi qu’elle avait tort. « J’ai vu à quel point il parlait sérieusement de trouver un partenaire pour cette phase de sa vie, et j’ai juste aimé ce gars! »

Kay Brown, qui co-anime Le Betchelor Le podcast, produit par la société de médias Betches, a convenu que Gerry était fait sur mesure pour ce rôle. Trouver quelqu’un dans les 70 ans « pour passer à la télévision et animer une émission est probablement très difficile », a-t-elle déclaré, notant que ce qui rend Gerry spécial est son charisme et son engagement envers chacun des candidats lorsqu’ils parlent.

Si Le célibataire d’or n’était pas naturellement une formule pour réussir, le casting de Gerry à la voix douce, à la Ted Danson, a fait l’affaire.

Les amants potentiels septuagénaires de Gerry ne sont pas « là pour avoir de l’influence sur les réseaux sociaux »

Ces dernières années, la franchise Bachelor a été en proie à ses propres malédictions : non seulement les candidats semblent hyper conscients des règles d’engagement du Bachelor, mais ils semblent plus motivés par la renommée sur Internet que par la recherche de l’amour à la télévision. Le résultat est que Le célibataire, La bacheloretteet son incarnation la plus désordonnée, Bachelor au Paradis, se sentir stéréotypé, prévisible et répétitif. Sous toutes ses formes, Le célibataire on dirait un ouroboros de télé-réalité – une bête serpentine se dévorant la queue.

Mais sur Le célibataire d’orles incitations semblent différentes et le spectacle semble donc complètement nouveau.

« Ils ne sont pas là pour avoir de l’influence sur les réseaux sociaux », a déclaré Brown. « Ils ont 75 ans. Ils cherchent vraiment à rencontrer quelqu’un – ou, même si ce n’est pas le cas, ils sont là pour des raisons bien plus réelles que tout le monde.

Les participants à l’émission ont-ils étudié le spectacle ? Peut-être. Gerry pourrait-il éventuellement tirer profit de sa renommée en vendant des prêts hypothécaires inversés ou des suppléments naturels d’amélioration masculine ? Eh bien, presque certainement. Mais Le célibataire d’or a, plus que n’importe quelle édition de l’émission précédente, permis au public de suspendre volontairement son incrédulité et de s’enraciner pour que cette compétition perverse de mise en relation à plusieurs contre un fonctionne réellement.

Après tout, le casting est composé de sexagénaires et de septuagénaires qui semblent déterminés à trouver l’amour ou au moins à se lancer dans une sorte d’aventure. Faith, 60 ans, monte en moto jusqu’au manoir. Renee, 67 ans, est une ancienne pom-pom girl de la NFL qui se présente en survêtement complet. Sandra, 75 ans, dit à Gerry qu’elle a une « pratique zen » qu’elle utilise pour calmer ses nerfs – puis libère une litanie de jurons émis par un bip. Susan, 66 ans – eh bien, Susan ressemble un peu à Kris Jenner.

« Ils sont qui ils sont et ont davantage de raisons de dire : ‘Va te faire foutre si tu n’aimes pas qui je suis' », a déclaré Hale. « C’est tellement plus intéressant et convaincant que – désolé, parce que je suis l’un d’entre eux – une bande de jeunes d’une vingtaine d’années qui passent à la télévision pour être mignons. »

Ellen, 71 ans, sort de la limousine et crie : « Roberta, nous avons réussi ! » consacrant sa présence dans l’émission à sa meilleure amie qui, à l’époque, luttait contre le cancer. (Dans une révélation émouvante à la fin de la première, les producteurs consacrent la saison à Roberta, décédée.)

Le co-animateur du podcast de Brown, Jared Freid, a déclaré qu’il avait toujours voulu un « Bachelor normal » – une version de l’émission avec des personnes réelles et authentiques qui ne recherchent pas uniquement la gloire. Peut-être a-t-il dû vieillir pour y parvenir.

« Je pense que chaque femme de cette émission gagne quelque chose en participant à cette émission – en fait, elles gagnent toutes », a déclaré Freid. « Vous êtes assis là à pleurer, le spectacle dure depuis 10 minutes et vous vous dites ‘Wow, c’est leur 80 pour Bradyc’est leur Thelma et Louise, c’est une aventure, c’est un film. Cela pourrait littéralement être un film que je regarderais dans un avion – sur l’aventure d’une femme qui souhaite participer à une émission de rencontres plus tard dans sa vie.

Pouvez-vous attribuer tout cela à un changement de ton dans les coulisses ?

Chad Kultgen co-anime le Jeu de roses podcast et a co-écrit, avec sa partenaire de podcast Lizzy Pace, le livre Comment gagner le baccalauréat. Il pense Le célibataire d’or est « le meilleur produit jamais créé au cours des 22 années d’histoire de la franchise ».

Kultgen convient que le côté vieilli est rafraîchissant et que le casting est phénoménal, mais il attribue le succès de la série à un changement de ton plus large dans la façon dont la série est produite. Il pense que le départ du créateur de la série Mike Fleiss – qui a quitté la série plus tôt cette année au milieu d’informations faisant état d’une enquête interne d’ABC sur des allégations de discrimination raciale et d’intimidation – a cédé la place à une nouvelle génération de producteurs avec des intentions plus amicales et plus humaines. .

« Les gens qui font Baccalauréat d’or sont principalement utiles aux joueurs, utiles au leader », a déclaré Kultgen. «Je pense que cette ancienne façon de faire de la télé-réalité où vous essayiez de faire pleurer les gens et de leur faire faire des dépressions nerveuses, je pense que c’est révolue. Les gens ne veulent plus voir ça dans la télé-réalité.

Il a ressenti ce changement pour la première fois lors de la dernière saison de La bachelorette, avec Charity Lawson, qui ne comportait «presque aucune torture infligée aux joueurs». En outre, il a supposé que l’ancienne façon de faire les choses – et les producteurs fidèles à la sensibilité de Fleiss – perdurent encore dans la production de Bachelor au paradis, qui prend les candidats récents des émissions principales et les jette ensemble sur une plage. « L’idée même de Paradis est-ce que y aller est une torture », a déclaré Kultgen.

Bachelor au paradis diffusé directement après Le célibataire d’orLa diffusion d’une heure est plus courte que d’habitude. La dissonance entre les deux est choquante.

« Après avoir entendu ces femmes qui essaient de trouver l’amour, qui ont perdu leur conjoint – elles ont vu des conneries – vous arrivez à Bachelor au paradis et ils disent : « C’est si difficile de trouver l’amour. Je veux que quelqu’un m’aime pour moi' », a déclaré Brown. « Genre, grandis. C’est difficile de prendre ça au sérieux quand on a ces autres femmes [on The Golden Bachelor] pour qui vous soutenez et vous n’avez pas l’impression de soutenir quelqu’un sur [Bachelor in Paradise].»

Il y a de bonnes raisons de penser que les téléspectateurs sont d’accord : alors que la première de la saison de Le célibataire d’or a vu 4,36 millions de téléspectateurs le premier jour, moins de la moitié sont restés à l’écoute Bachelor au paradis, qui a attiré 2,17 millions de téléspectateurs selon la même mesure. Pour le contexte, le plus récent Célibataire et Célibataire les premières de la saison ont attiré respectivement environ 3 millions et 2 millions de téléspectateurs le premier jour.

Mais si la nouveauté du format a attiré les gens vers la première, la sincérité de ce qui se passe à l’écran – et peut-être dans les coulisses – est ce qui les incitera à revenir.

« Je ne pense pas que quiconque s’attendait à ce que ce soit amusant pour tout le monde dans la série », a déclaré Freid. «Je pense que les gens entendent parler Le célibataire et je pense que quelqu’un va se mettre dans l’embarras. Personne dans cette émission n’a même failli se mettre dans l’embarras.

Scott Nover est un écrivain indépendant spécialisé dans les médias et la technologie. Il est rédacteur chez Slate et était auparavant rédacteur chez Quartz et Adweek. Il réside actuellement à Columbus, Ohio, avec sa femme et son chiot.