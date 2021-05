Le Gokulam Kerala FC signe le jeune et futur défenseur Muhammed Rafi

Le Gokulam Kerala FC a recruté le jeune défenseur du Kerala Muhammed Rafi pour la saison à venir. Le défenseur de 20 ans de Muvattupuzha dans le district d’Ernakulam a représenté l’Inde dans la catégorie des moins de 19 ans et a remporté le championnat SAFF des moins de 19 ans au Népal.

Il a également représenté le pays dans les tours de qualification de l’AFC des moins de 19 ans et a également participé à plusieurs voyages d’exposition (Russie, Turquie et Vanuatu). Il faisait partie de la configuration de l’académie du Bengaluru FC et a remporté la Super Division de Bengaluru pour le club.

Récemment, il a joué pour l’équipe du Mar Athanasius College dans la Premier League du Kerala et il a été repéré par les Malabariens du tournoi. Il avait remporté un prix d’homme du match dans le tournoi et a également marqué un but.

Il a joué principalement en tant que défenseur central pour le MA College, mais a également été déployé en tant qu’arrière-ailier pour apporter plus d’attaque plus tard.

«C’est un honneur de signer pour le champion de la I-League, le Gokulam Kerala FC. J’ai suivi attentivement leurs matchs en I-League et je crois que je peux ajouter plus de vigueur et de force à leur équipe. J’attends avec impatience une excellente saison avec les Malabariens », a déclaré Rafi.

«Rafi est un futur footballeur du Kerala avec une vaste expérience avec l’équipe nationale dans différentes catégories d’âge. Nous avons une philosophie pour promouvoir les jeunes joueurs du Kerala et sa signature en est un autre exemple. Nous voulons promouvoir autant de talents locaux. Je suis sûr que Rafi aura un bel avenir avec le club », a déclaré VC Praveen, le président du Gokulam Kerala FC.

