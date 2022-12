Le Gokulam Kerala FC remporte une victoire 3-0 contre le Sudeva Delhi FC

Le Gokulam Kerala FC a enregistré une victoire 3-0 contre le Sudeva Delhi FC lors de son affrontement du sixième tour de la I-League 2022-23 au stade Payyanad, ici mercredi.

La frappe de Dodi Ndo en seconde période, suivie d’un doublé de Shijin T, a donné aux champions en titre leur première victoire en quatre matches, les amenant à la troisième place du classement. Cependant, pour les visiteurs, le résultat signifie une cinquième défaite consécutive car ils restent enracinés au bas du tableau des points.

La première mi-temps a été une affaire tendue, avec une action limitée principalement au milieu du terrain et des occasions de marquer très rares.

Trois minutes après le début du match, Boum Somlaga pensait avoir donné l’avantage à Gokulam Kerala en envoyant un centre du flanc droit dans le filet. Cependant, cela n’a pas compté car l’arbitre avait arrêté le jeu pour une infraction dans la préparation.

À la huitième minute, Sudeva a eu sa meilleure chance de la mi-temps grâce à Akbar Khan. Le milieu de terrain a tiré dans un effort direct sur un coup franc à longue portée, mais il a été récupéré par le gardien de but de l’équipe locale.

À partir de là, c’est Gokulam Kerala qui a fait l’essentiel de l’attaque alors qu’il dominait la possession du ballon mais n’a pas pu trouver la touche finale devant le but car le score était nul à la pause. Ils se sont rapprochés du but à la 38e minute après que le tir de Sreekuttan VS ait été dévié par Kabir Kohli dans le but de Sudeva, mais le gardien a réussi à éviter le danger sur le rebond.

Les visiteurs ont eu la première chance majeure juste une minute après la reprise alors que Shubho Paul a joué Francis Uchenna au but avec une excellente passe, mais le tir du Nigérian a été habilement arrêté par Shibinraj Kunniyil dans le but.

Gokulam Kerala a repris le contrôle des débats et a finalement obtenu la récompense à la 53e minute en prenant les devants. Dodi, en tant que remplaçant, a trouvé le filet alors qu’il recevait une remise en jeu à l’intérieur de la surface de réparation, faisait tourner son défenseur et décochait Kohli.

Sudeva, cependant, est revenu au combat et a eu deux glorieuses occasions de marquer le niveleur dans les trois minutes suivantes. Le tir de loin de Misawa Tetsuaki est passé juste à côté de la cible et Paul, qui s’est retrouvé en position de tir à seulement 10 mètres du but, a lancé son effort au-dessus de la barre.

Les visiteurs ont dû payer le prix de leurs occasions manquées alors que Shijin a prolongé l’avance des Malabariens à l’heure de jeu. Après une course fulgurante sur le flanc droit, le remplaçant Noufal PN a lancé un centre taquin au deuxième poteau, qui a été dûment acquiescé par un Shijin non marqué.

À la 70e minute, l’attaquant a ajouté un autre but à son total et à l’avantage de son équipe. Lors d’une contre-attaque, l’infatigable Sreekuttan a joué à Shijin avec une passe parfaite d’un pouce et il l’a passée entre les jambes du gardien et dans le filet.

Gokulam Kerala a continué à dominer la procédure jusqu’à la fin du match, venant près de marquer à quelques reprises et gardant également sa feuille blanche intacte. Au coup de sifflet final, le score final était de 3-0 en faveur des hôtes.

