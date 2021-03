Gokulam Kerala FC a enregistré une victoire passionnante 4-1 contre le TRAU FC lors de la dernière journée de I-League 2020-21 pour remporter le titre samedi. Gokulam Kerala et TRAU avaient besoin d’une victoire le dernier jour de la saison pour remporter le titre et l’équipe du Kerala a battu l’équipe de Manipuri pour remporter le titre convoité. Les buts de Sharif Mukhammad, Emil Benny, Dennis Agyare Antwi et Muhammed Rashid en seconde période ont aidé le Gokulam Kerala FC à remporter la victoire et le trophée. Gokulam Kerala est la première équipe du Kerala à remporter la I-League.

Churchill Brothers FC Goa jouait simultanément contre RoundGlass Punjab FC et devait gagner son match et espérer un match nul à Gokulam Kerala vs TRAU. Churchill a remporté une victoire 3-2 sur le Pendjab, mais avec Gokulam battant TRAU, ils n’ont pas réussi à obtenir le titre.

Churchill avait marqué les trois buts en première mi-temps avec Luka Majcen convertissant un penalty à la huitième minute et Clayvin Zuniga marquant à la 25e minute et le temps d’arrêt. Le Punjab a riposté en seconde période avec Joseba Beitia (66 ′) et Baba Diawara (69 ′) marquant mais n’a pas pu empêcher l’équipe de Goa de gagner le match.

Il s’agit du premier titre de I-League de Gokulam Kerala et la ligue a maintenant un vainqueur différent pour la sixième saison consécutive. Mohun Bagan avait remporté le titre la saison dernière, mais ils ont fusionné avec le côté ATK de la Super League indienne (ISL) et sont entrés dans l’ISL.

Gokulam avait plus de possession en première mi-temps, mais c’est TRAU qui a pris l’avantage grâce au héros de leur saison Bidyashagar Singh à la 24e minute. Gokulam a poussé après avoir chuté, mais les Manipuri ont gardé la tête et sont entrés dans la pause menant 1-0.

Cependant, Gokulam est venu avec une vigueur renouvelée en seconde période et a énormément troublé TRAU. Ils ont obtenu un coup franc à la 69e minute et une minute plus tard, Sharif, d’un coup astucieux, a trouvé le fond des filets sur le coup franc pour ramener Gokulam dans le match.

De là, Gokulam a repris vie et a poussé encore plus fort. Benny et Antwi ont marqué en succession rapide à moins de trois minutes l’un de l’autre pour donner à l’équipe du Kerala une avance imposante.

TRAU a eu une chance en or d’en retirer une à la 80e minute et de mettre Gokulam sous pression dans les dernières minutes, mais a raté la grande chance.

Cependant, le drame ne s’est pas arrêté là. Vincy Barretto a reçu son deuxième carton jaune et donc, le carton rouge à la quatrième minute du temps d’arrêt, laissant Gokulam avec 10 hommes pour les deux dernières minutes.

Cependant, avec ce qui a été le coup de pied final du match, Rashid a trouvé le fond du filet pour frotter du sel sur les blessures de TRAU.

Malgré une saison fantastique, TRAU a été jugé insuffisant en finale tandis que Gokulam les a dominés et a remporté le titre. Churchill Brothers, qui a eu l’avantage pendant la majeure partie de la saison, a dû se plaindre de ses dérapages alors que le titre leur passait entre les mains.