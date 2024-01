Le gobelin vert des Emmys révélé comme la star de “Drag Race”, la princesse Poppy

Mais est La course de dragsters de RuPaul Le look de la star Princess Poppy pour la mode des Emmys 2023 ? Pour reprendre les mots de Peppermint : c’est la mode, c’est un troll vert, et c’est aussi l’un des looks les plus hilarants du tapis rouge de mémoire récente.





Près d’un an après avoir confirmé son intention de se retirer du drag dans une interview avec EW, la Course de dragsters La candidate a assisté à la cérémonie de lundi soir pour célébrer le succès des Emmys de la saison 15 aux côtés de ses collègues du casting, et elle est passée devant des célébrités de premier plan sur le tapis rouge tout en étant habillée d’une créature vert vif.





La princesse Poppy, star de « RuPaul’s Drag Race », aux Emmys 2024 en tant que troll vert.

“Je voulais faire exactement le contraire de ce que l’on attend de vous lorsque vous assistez à un événement comme celui-ci. Je voulais prendre le décorum et le renverser”, a déclaré Poppy en exclusivité à EW à propos de son inspiration pour le look, qui comprenait également des références à la culture pop comme Jabba le Hutt, Roz de Monsters Inc.et une sorcière du film Tom Cruise de 1985 Légende. “Je voulais surtout être une sorcière troll-slash. Je voulais être si choquante qu’il suffit de se retourner et de me regarder – de la pire des manières possibles.”





Bien qu’elle ait participé à la saison 15 – qui est nominée pour la série de compétitions exceptionnelles lors de la cérémonie de lundi, après avoir remporté plusieurs prix aux Creative Arts Emmys plus tôt en janvier – la reine de San Francisco a déclaré vouloir prendre du recul après les débuts de la série.









“Je veux disparaître de la planète. Je ne veux pas être célèbre, je veux sombrer dans l’obscurité”, a déclaré Poppy à EW en avril 2023, deux mois après avoir pris une pause sur les réseaux sociaux pendant Course de dragstersC’est couru. “Ce n’est pas une mauvaise chose. Je pense que les gens mettent tellement l’accent sur le succès et la célébrité, et c’est normal de ne pas vouloir être célèbre. C’est tout à fait valable de ne pas vouloir être connu par un groupe de gens. Ce n’est tout simplement pas ce que je veux. . Je ne veux pas de ça pour ma vie.”





Elle a confirmé que sa pseudo-retraite ne serait pas permanente, mais que le personnage de Princesse Poppy ne reviendrait pas nécessairement en force.





“La princesse Poppy sera toujours là. Je le ferai toujours, mais ce sera probablement beaucoup moins fréquent”, avait-elle déclaré à l’époque. “Faire des tournées et faire du drag tout le temps est vraiment dur, c’est dur pour votre corps, et si vous n’aimez pas chaque minute, alors c’est difficile.”





Voyez la princesse Poppy assister aux Emmys 2024 en tant que troll vert sur la photo ci-dessus.









