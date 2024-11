Le gobelet de Batman peut officiellement être le vôtre pour 3 millions de dollars

Warner Bros.’ décision de transformer Wayne Enterprises en une marque de style de vie de luxe extrêmement haut de gamme, vendant avec désinvolture des fans de Batman Produits de soin à 1 500 $ ou Lampes champignons phalliques à 21 000 $– était déjà le comble de l’absurdité, mais maintenant le studio passe au niveau supérieur avec le dernier ajout au catalogue de Wayne Enterprises : un ultra-rare, fonctionnel mais pas légal dans la rue, trois millions de dollars reconstitution du Tumbler de Christopher Nolan Batman films.

Fabriqué en collaboration avec Action Vehicle Engineering, seulement 10 gobelets sera fait pour les personnes incroyablement riches souhaitant perdre 2,99 millions de dollars un mardi au hasard. Bien que, évidemment, vous ne puissiez pas vous rendre dans les magasins, chaque Tumbler sera entièrement fonctionnel et comprendra des modifications et une personnalisation sur mesure pour chaque acheteur, y compris des intérieurs sur mesure. Voici la description technique complète de chaque véhicule, si vous n’avez pas trois millions de dollars à dépenser mais que vous êtes toujours intéressé par ce qu’il faut pour fabriquer une Batmobile/un véhicule blindé léger fonctionnel :

Trois millions et aucune flamme ne sort du moteur ? Lâches. Si vous vous retrouvez sur la liste d’attribution pour l’un des 10 Tumblers, il faudra environ 15 mois après avoir laissé tomber ces trois millions pour obtenir le véhicule. Alors pourquoi ne pas parcourir le reste du catalogue de Wayne Enterprises pendant que vous y êtes. Peut-être avez-vous besoin de votre Tumbler pour ranger votre sac de golf, un voler à 4 100 $. Peut-être pourriez-vous lui donner une sérénade, en chatouillant les ivoires de votre Piano Alpange de 100 000 $. Pour être honnête, le Tumbler lui-même est moins cher que les autres offres automobiles exposées, comme celle d’Automobili Pininfarina. 3,4 millions de dollars Battista sur le thème de Gotham.

Heureusement, Wayne Enterprises vend également le Gobelet Batmobile Hot Toys à l’échelle 1/6 si tout cela est un peu trop riche à votre goût. À 635 $, c’est peut-être ce qui se rapproche le plus d’un accord que l’ensemble du projet a à offrir. C’est une somme d’argent absurde à envisager en soi, mais peut-être que ni vous ni moi ne sommes le genre de personnes à faire partie des 10 qui finiront par posséder une véritable Batmobile comme achat occasionnel.

Tout cela et vous ne pouvez toujours pas acheter le centime géant de la Batcave. Qu’est-ce qui donne ?

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières sorties de Marvel, Star Wars et Star Trek, quelle est la prochaine étape de l’univers DC au cinéma et à la télévision, et tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Doctor Who.