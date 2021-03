Dublin, 12 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Le rapport « Amazon 2021: dominer l’économie de la distribution complète, la publicité et le streaming, le FBA Roll Up » a été ajouté à ResearchAndMarkets.com de offre.

En raison des divers verrouillages, 2020 a sans doute été le premier vrai Noël en ligne, ce qui a signifié un excellent dernier trimestre pour Amazon, clôturant une véritable année marquante pour l’entreprise. L’équipe de recherche estime que le GMV du marché Amazon a augmenté d’au moins 50%, passant de 200 milliards de dollars en 2019 à environ 300 milliards de dollars en 2020.

Cela dit, certains autres détaillants ont également rapporté des chiffres records et, à bien des égards, l’avantage logistique (FBA, Prime Air, réseau de centres de distribution) qu’Amazon a accumulé au fil des ans au fil de la concurrence a (presque incroyablement) été quelque peu réduit, car les détaillants concurrents l’ont fait. investis massivement dans leur propre numérisation (Walmart, Kroger, etc.) et les efforts et / ou services logistiques tels que Instacart ont proliféré et sont facilement disponibles sur une base plug and play. Il convient de mentionner le succès fulgurant de Shopify en permettant aux indépendants et aux grands détaillants de se mettre en ligne dans ce contexte également.

Alors que le réseau logistique d’Amazon a été tout simplement débordé au premier trimestre 2020 avec la hausse de la demande supplémentaire, une situation qui s’est stabilisée maintenant, il y a une autre raison pour laquelle l’équipe de recherche pense que le fossé concurrentiel de FBA a été quelque peu érodé. Cela est dû à l’essor du click & collect, qui est devenu une tendance si importante aux États-Unis.

Pour Walmart, cliquez et collectez (ou montez en voiture) a pris 50% de toutes les commandes en ligne – et peut-être que toute l’épicerie en ligne américaine s’est développée de cette manière, car c’est l’option la moins chère pour les détaillants et les acheteurs, en raison du coût des livraisons du dernier kilomètre. tomber. Pendant la pandémie, le click & collect a également permis aux acheteurs d’éviter de se rendre dans des magasins bondés.

Amazon n’a pas la même présence physique que ses concurrents physiques (Walmart, Target par exemple), mais a commencé à y remédier avec l’acquisition de l’activité Whole Foods, le déploiement de casiers, ses partenariats click & collect (avec Kohls pour exemple) et bien sûr ses magasins Go et Fresh.

L’histoire continue

Une autre prédiction faite par l’éditeur est que la publicité Amazon devrait connaître un succès massif en 2020 et 2021. Les estimations sont fixées à un taux d’exécution annuel de 20 milliards de dollars américains pour l’unité commerciale. Et à l’avenir, il pourrait y avoir un autre marché naissant des publicités audio (couplées à Alexa) qui pourrait croître massivement dans les années à venir.

La publicité sur la plate-forme Amazon sera motivée par le nombre infini de SKU sur le site Web et par le problème de gagner en visibilité pour les marques et les vendeurs en tant que condition préalable nécessaire à la conversion des ventes. En ce sens, Amazon suit la voie du modèle Alibaba, où la plate-forme chinoise tire l’essentiel de son argent de la publicité plutôt que des frais d’inscription. L’expérience de l’utilisateur final sur Amazon en souffre depuis un certain temps maintenant, la fonction de recherche étant submergée par la masse d’Asins et la publicité qui aggrave encore le problème.

Amazon cherche également à utiliser davantage les influenceurs à l’avenir et a copié les flux de shopping vidéo en direct, qui ont gagné un peu de popularité en Chine et dans le secteur de la mode. Il reste à voir si cela réussira aussi bien en Occident.

Principaux sujets abordés:

1. Résumé

2. Derniers développements clés

Avril: Amazon augmente sa capacité de croissance de l’épicerie en ligne

Avril: le coronavirus démasque les trébuchements d’Amazon sur Whole Foods

Avril: Amazon tourne temporairement les recommandations

Mai: Amazon fait face à un examen minutieux alors que les opérations reviennent à la normale

Mai: Amazon investit dans des voitures autonomes

Mai: Amazon acquiert Zoox pour plus de 1,2 milliard de dollars

Juin: les vendeurs de marques privées d’Amazon souffrent pendant la pandémie

Juin: les vendeurs chinois sur Amazon perdent du terrain

Juin: Vogue x Amazon Fashion. ne sauve pas la mode

Juin: la commission européenne lance une enquête

Juin: UK Ultra Fast Fresh

Juin: Amazon déploie des paniers d’achat Dash

Juin: Plans du Brexit Amazon FBA – EFN et FBA paneuropéen se terminent pour le Royaume-Uni

Juillet: Amazon FBA un point faible?

Août: Amazon Logistics avec 10 milliards de commandes

Août: Amazon utilisera JC Penney / Sears comme DC locaux?

Août: Amazon Deliveroo tie up met tout au clair

Août: enquête de la Federal Trade Commission

Août: Amazon présentera la technologie Go à Whole Foods

Août: Amazon dévoile la première épicerie Amazon Fresh

Août: Amazon et Tegut lancent les produits d’épicerie Prime Now en DE

Septembre: Whole Foods proposera le ramassage dans tous ses magasins

Septembre: Streaming haut de gamme Amazon

Octobre: ​​offres d’épicerie Amazon pour Prime Day

Octobre: ​​Amazon Prime Day 2020 – un autre nouveau record

Octobre: ​​taux R d’Amazon et cas de coronavirus

Octobre: ​​Amazon rachète Spartan Nash

Octobre: ​​Amazon commence à embaucher quatre nouveaux magasins Amazon Fresh

Octobre: ​​l’UE accuse Amazon d’avoir enfreint les règles antitrust

Novembre: Amazon lance un service de livraison d’épicerie Key In-Garage

Novembre: la chambre Amazon

Novembre: Amazon lance une pharmacie en ligne

Décembre: Amazon devient-il le plus grand employeur mondial?

Décembre: le secteur de la publicité d’Amazon explose en cas de pandémie

Janvier: Amazon investit plus de 5 milliards de dollars dans le succès des petites entreprises

Janvier: Noël Covid d’Amazon

3. Stratégie: la structure du marché 3P

Structure d’Amazon MP, «l’ère de la ruée vers l’or» est terminée

Nombre de vendeurs Amazon contribuant en% du volume

Vendeur X, Razor, Heroes, Upper90

Le risque de la plateforme: les changements d’algorithme d’Amazon

Thrasio atteint une valorisation de 1 milliard de dollars et établit un nouveau record de vitesse aux États-Unis pour les licornes

Thrasio – Contrôle de conformité et processus

Stratégie des catégories de produits de Thrasio

Thrasio verse 100 millions de dollars aux vendeurs

Thrasio entre en Allemagne

Perch lève 123,5 millions de dollars pour développer son écurie de marques D2C sur Amazon

4. Analyse – Dans quelle mesure la stratégie de déploiement FBA est-elle durable?

Ce qui anime la frénésie actuelle

Mais il y a des risques majeurs

Au moins Amazon restera prêt, au lieu de consolider le député

5. Perspectives

6. Sources

Entreprises mentionnées

Amazone

Deliveroo

JC Penney

Kohls

Kroger

Perche

Sears

Spartan Nash

Cibler

Tegut

Thrasio

Walmart

Aliments entiers

Zoox

Pour plus d’informations sur ce rapport, visitez https://www.researchandmarkets.com/r/9yjfxm

CONTACT: CONTACT: ResearchAndMarkets.com Laura Wood, Senior Press Manager press@researchandmarkets.com For E.S.T Office Hours Call 1-917-300-0470 For U.S./CAN Toll Free Call 1-800-526-8630 For GMT Office Hours Call +353-1-416-8900