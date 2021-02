Dans l’adaptation cinématographique de la culture populaire de V pour Vendetta d’Alan Moore qui est devenu célèbre, le personnage principal, «V» dit que les idées sont à l’épreuve des balles.

Bien que les idées puissent être à toute épreuve, exécuter une idée et poursuivre une révolution peuvent être deux choses distinctes – les deux étant à des extrémités opposées du spectre – et c’est ce qui a pu arriver avec r / WallStreetBets de Reddit.

Si vous avez raté le chaos du marché, WallStreetBets a explosé dans le courant dominant, passant de la première page de Reddit à la première page du New York Times et presque tous les autres grands sites d’actualités. La réduction de GameStop par le sous-programme a contribué à faire grimper le prix de l’action du détaillant de jeux vidéo de 1700% ahurissant de début janvier à mercredi (avant de retomber jeudi), captivant les esprits et les portefeuilles des investisseurs – à la fois occasionnels et régulateurs institutionnels et financiers.

Mais alors que des millions de personnes découvrent maintenant WallStreetBets pour la première fois, il a pris de l’ampleur tout au long de la pandémie. On peut retracer son ascension épique à une tempête parfaite de conditions favorables: la croissance exponentielle de l’application Robinhood et son trading d’options sans frais, l’extrême volatilité que Covid-19 a apportée aux marchés, les chèques de relance envoyés à des millions d’Américains, le le manque de sports télévisés pendant une grande partie de l’année et le temps libre indésirable coincé à la maison que la pandémie a imposé à de nombreuses personnes.

Se décrivant comme si « 4chan avait trouvé un terminal Bloomberg », le nihilisme vertigineux du forum, son langage insondable et ses mèmes ont alimenté une guerre contre un courant dominant perçu comme corrompu.

Et cela a conduit WallStreetBets à devenir une force sans précédent de radicalisme financier dans les investissements de détail, offrant l’attrait de gains rapides pour devenir riche rapidement à un public de millions de personnes en expansion rapide.

Beaucoup ont célébré la guerre de WallStreetBets contre les vendeurs à découvert de GameStop comme une campagne populiste contre les pillards de fonds spéculatifs cherchant à profiter de la destruction d’une marque de vente au détail bien connue comme GameStop. Mais contrairement à de nombreuses autres communautés en ligne similaires, il existe également un objectif financier clair pour les personnes qui y participent.

Mais les mouvements marginaux en ligne ont montré que la culture Internet peut conduire à des comportements extrêmes, rendant les idées radicales acceptables pour les personnes élevées sur les mèmes et 4chan d’une manière qu’elles ne le seraient probablement pas, du moins au début, si elles étaient présentées de manière directe. Dans le cas de WallStreetBets, l’extrémisme a un réel impact financier – mais peut-il durer?

Un nouveau subreddit – r / GMEBagHoldersClub documente ce que c’est que de voir la montée, avec des mèmes, des conseils et … plus de mèmes. Il documente correctement ce que l’on ressent d’avoir été «laissé à la main» dans tout le scénario. Créé en janvier 2021, il compte déjà plus de 2300 abonnés (au moment de la rédaction de cette histoire).

Contrairement à r / WallStreetBets, c’est beaucoup plus léger: c’est un groupe de personnes qui publient sur la façon dont ils ont acheté le stock en retard ou ont attendu trop longtemps pour vendre. Ce sont les gens qui savent qu’ils sont idiots et qu’ils sont, dans une certaine mesure, foutus. Ils sont prêts à l’admettre et à se moquer d’eux-mêmes.

Mis à part les mèmes, c’est aussi une expérience d’apprentissage. Un message sur le subreddit l’a résumé en disant: «C’était une bonne expérience d’apprentissage», a déclaré un article. «Continuera à tenir le sac 💎🙌 car il servira de bon rappel … j’espère que tout le monde prend soin de lui. Ne vous battez pas. «

Lorsqu’une partie du tirage au sort d’un lieu en ligne est la communauté, le langage partagé, les blagues et les mèmes, que se passe-t-il lorsque de nouvelles personnes qui ne connaissent rien de tout cela arrivent soudainement? La communauté s’agrandit.