Le GMC Sierra HD 2024 a l’air plus net et adopte la nouvelle garniture ultime Denali

La semaine dernière, Chevrolet nous a donné un premier aperçu de sa mise à jour Camionnette robuste Silverado HD 2024. Il ne faut donc pas s’étonner que son jumeau fraternel, le GMC Sierra HD, devait également faire l’objet d’un rafraîchissement.

GMC a dévoilé jeudi le GMC Sierra HD 2024. Non seulement il adopte une nouvelle finition de haut niveau, mais ce camion lourd comporte également un certain nombre de mises à jour de son esthétique, de son groupe motopropulseur et de sa technologie de cabine. Le Sierra 1500 léger est également entré récemment dans une nouvelle génération, donc si vous connaissez ce modèle, la plupart de ces changements ne devraient pas vous surprendre.

Le style du GMC Sierra HD a été peaufiné, mais pas trop. Les modifications apportées au pare-chocs avant, au carénage et à la calandre donnent au camion un aspect plus énervé sans aller trop loin dans la peinture, et je pense que les nouvelles grilles jouent mieux avec les phares. De nouveaux modèles de roues sont également proposés, ainsi que six nouvelles couleurs de peinture. L’intérieur reprend également un certain nombre d’améliorations. La disposition est maintenant similaire à la dernière génération de Sierra 1500, avec un écran tactile de 13,4 pouces en option et tout l’espace de stockage que vous pourriez souhaiter dans une machine sérieuse comme celle-ci.

Comme pour les autres nouveaux modèles GMC, le Sierra HD adopte une nouvelle version Denali Ultimate. Anciennement un ensemble d’options, cette garniture représente le summum de ce que GMC emballe dans ses camions. À l’extérieur, il y a une calandre unique et des écussons en chrome foncé. À l’intérieur, le cuir pleine fleur enveloppe les panneaux de porte et les sièges, tandis que le daim recouvre la garniture de pavillon. Les grilles des haut-parleurs sont en acier inoxydable, cachant un système audio Bose à 12 haut-parleurs. Des sièges avant à massage électrique à seize directions et un affichage tête haute de 15 pouces complètent les avantages de cette version.

GMC a également mis à jour le V8 diesel Duramax de 6,6 litres. Il produit maintenant 470 chevaux et 975 livres-pied de couple, des améliorations de 25 et 65, respectivement. Disponible en configurations à traction arrière ou à quatre roues motrices, avec une configuration de roue arrière double en option, ce moteur permet des chiffres de remorquage impressionnants. Avec un nouveau groupe de remorquage Max, le Sierra 2500HD 2024 peut remorquer jusqu’à 22 500 livres, tandis que le 3500HD porte cela à un impressionnant 36 000 livres. Un V8 à essence de 6,6 litres est également disponible, et il est désormais couplé à une transmission automatique Allison à 10 vitesses, remplaçant la boîte automatique à six vitesses de la dernière génération.

Bien sûr, il y a tout un tas de technologies dans le Sierra HD pour aider les propriétaires à tirer le meilleur parti de leur camion. Une vue transparente de la caméra de la remorque permet aux conducteurs de voir “à travers” une remorque à col de cygne ou à sellette, tandis que la surveillance étendue des angles morts est capable de surveiller la circulation sur toute la longueur du véhicule et de la remorque. Il y a aussi une nouvelle alerte qui avertira un conducteur s’il dépasse le poids nominal brut combiné de son camion. Le régulateur de vitesse adaptatif en option fonctionnera pendant le remorquage, en tenant compte de la distance de freinage prolongée, mais le Sierra HD est livré avec un certain nombre de systèmes de sécurité standard, notamment le freinage d’urgence automatique, la détection des piétons et l’avertissement de sortie de voie.

Le GMC Sierra HD 2024 arrivera chez les concessionnaires au premier trimestre de 2023, bien que la version AT4X adaptée au tout-terrain ne soit disponible que plus tard cette année-là. Les prix seront annoncés plus près du lancement de la production.