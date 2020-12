Jamie L. LaReau

Vous voulez un GMC Hummer EV Edition 1 2021? Se mettre en rang.

La camionnette tout électrique s’est vendue en 10 minutes malgré son prix qui dépasse 100000 dollars, alors que le constructeur se prépare à commencer les tests hivernaux, a déclaré mardi Duncan Aldred, vice-président de GMC.

Aldred a refusé de dire combien d’Édition 1 ont été commandés, mais a déclaré: « C’est un véhicule très recherché. Les clients veulent le véhicule le plus tôt possible. Parmi les personnes qui ont réservé un autre véhicule Hummer EV, environ la moitié d’entre elles dit que si une première édition devient disponible, nous aimerions ce véhicule. «

Home Depot:Le détaillant ajoute des meubles, plus de décoration pour la maison

Recherches les plus populaires sur Google:Élection, coronavirus, Kobe Bryant dominent en 2020

Le Hummer EV est maintenant sur le terrain d’essai de GM à Milford, dans le Michigan, pour subir des tests et une évaluation plus approfondie et bientôt les ingénieurs de GM emmèneront les prototypes dans le nord du Michigan pour effectuer des tests d’endurance hivernale, a déclaré Aldred.

GMC a déclaré qu’il documenterait les tests et partagerait les mises à jour dans les semaines et les mois à venir.

GMC a révélé le ramassage en octobre et Aldred a déclaré qu’il s’agissait de la révélation la plus regardée de tous les temps avec 370 millions de vues, soit le double de ce que GMC a enregistré à partir des publicités du Super Bowl. Il a battu les révélations du Tesla Cybertruck et du SUV Ford Bronco, du pick-up F-150 et du Mach-E.

« C’était assez exceptionnel dans ce que nous avons livré en termes d’impressions et de vues et ce que nous avons apporté à notre site Web », a déclaré Aldred.

Concessionnaires prenant des commandes

GM a développé le pick-up électrique GMC Hummer 2022 à un rythme fulgurant, dirigé par des ingénieurs qui ont créé la Corvette 2020. La vitesse de développement du Hummer a été rendue possible grâce à des tests virtuels approfondis, a déclaré Aldred, ce qui sera une caractéristique des programmes GM à l’avenir.

L’édition 1, qui doit sortir à la fin de l’année prochaine, a un prix de départ de 112595 $. Il sera construit à l’usine ZERO de GM à Detroit et à Hamtramck, qui est en train d’être rééquipée pour assembler une série de véhicules entièrement électriques.

Plus:Lorsque l’ancienne usine de Detroit-Hamtramck rouvrira en tant que Factory ZERO, elle ne ressemblera à aucune autre aux États-Unis

Le pick-up peut aller de 0 à 100 km / h en environ 3 secondes et il est doté d’une nouvelle technologie telle que la «marche en crabe», qui permet aux roues de tourner en diagonale pour vous sortir des endroits exigus, ainsi que la conduite mains libres et le système de charge le plus rapide du marché.

Plus:GM révèle son pick-up GMC Hummer EV et le prix à plus de 100000 $

Après l’édition 1, GM lancera un modèle 3X au prix de 99 995 $ l’automne prochain. Le modèle 2X à 89995 $ sera mis en vente au printemps 2023 et le modèle EV2 à 79995 $ arrivera au printemps 2024.

Pas de modèle Cadillac

Les concessionnaires GMC seront invités à signer un «accord de participation» pour vendre le Hummer EV et il est facultatif pour les concessionnaires, a déclaré Aldred.

Cela signifie que GMC n’offrira pas de rachat aux concessionnaires GMC qui refusent de vendre le véhicule, comme Cadillac propose des rachats aux concessionnaires qui ne souhaitent pas investir environ 200000 $ pour transférer leurs activités à la vente de véhicules électriques.

Le coût pour les concessionnaires GMC de vendre le Hummer EV dépendra du type de source électrique déjà en place chez un concessionnaire. Il nécessite une alimentation triphasée pour faciliter la charge rapide, il a donc besoin d’un chargeur CA et CC et c’est probablement la plus grosse dépense, a déclaré Aldred.

« Donc, pour certains, cela pourrait être très peu coûteux, si vous avez déjà la source d’alimentation pour faciliter le type de points de charge dont nous avons besoin », a déclaré Aldred. « Si vous ne le faites pas, cela pourrait coûter » beaucoup plus cher. Ce que nous disons aux concessionnaires, avant qu’ils ne s’inscrivent, c’est d’obtenir une évaluation de ce qui devrait être fait dans leur concession. «

Le coût sera principalement de permettre au concessionnaire de disposer des divers outils et formations pour le vendre et le réparer, «mais nous n’allons pas adopter une stratégie similaire à celle de Cadillac.»

La poussée premium de GMC

Hormis les précommandes rapides de Hummer au cours des deux derniers mois, GMC a connu son meilleur mois de ventes de l’année en septembre, a déclaré Aldred.

Au troisième trimestre, les ventes au détail américaines de GMC ont augmenté de 19,6% d’une année sur l’autre, a-t-il déclaré. La part de vente au détail de GMC au troisième trimestre a augmenté de 0,1% par rapport au troisième trimestre 2019.

En outre, pour la première fois dans l’histoire de GMC, le prix de transaction moyen dans la gamme de la marque a atteint un peu plus de 50000 $.

Le pick-up pleine grandeur Sierra a également atteint un record, avec un prix de transaction moyen de plus de 51137 $, et le poids lourd a atterri à 68370 $, le troisième mois consécutif d’un prix de transaction moyen pour le camion supérieur à 68000 $.

GMC a déclaré que 28% des ventes de la marque étaient réalisées dans la version haut de gamme Denali, contre 20% en 2014.

«Cela a été une stratégie très significative et ciblée au cours des six années de se concentrer sur le haut de gamme de la gamme GMC», a déclaré Aldred. «Dans le passé, il s’agissait de se concentrer sur le point d’entrée avec quelques ventes au sommet.»

Les ventes de GMC de la camionnette pleine grandeur Sierra ont été fortes malgré un inventaire serré, a déclaré Aldred.

«Nous faisons tourner les véhicules plus vite que quiconque», a déclaré Aldred.

Le prix de transaction moyen pour un Sierra robuste est de 66 000 dollars, soit environ 6 800 dollars de plus que les camionnettes pour charges lourdes des autres marques, a-t-il déclaré. Les modèles Denali et AT4 représentent environ 72% des camionnettes Sierra robustes vendues. L’AT4 offre des performances tout-terrain et sportives et un style légèrement différent du pick-up régulier.

VUS GMC Hummer

GM proposera également un SUV électrique GMC Hummer dans quelques années. Le constructeur automobile a sournoisement révélé le SUV GMC Hummer 2023 lors de la Barclays Global Automotive Conference à la fin du mois dernier.

La présentation de GM à Barclays a été faite virtuellement depuis le Design Dome de GM au Global Technical Center de l’entreprise à Warren. Mary Barra, PDG, et Doug Parks, vice-président exécutif du développement de produits, des achats et de la chaîne d’approvisionnement à l’échelle mondiale, se sont assis juste à côté du SUV GMC Hummer 2023 encore à révéler lors de la présentation.

Les passionnés de Hummer l’ont remarqué et ont publié une capture d’écran sur HummerChat.com, qui a ensuite envoyé l’image là où divers médias l’ont récupérée.

Contactez Jamie L. LaReau: 313-222-2149 ou jlareau@freepress.com. Suivez-la sur Twitter @jlareauan. En savoir plus sur General Motors et inscrivez-vous à notre newsletter automobile. Devenez abonné.