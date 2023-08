Le GM Vishwanathan Anand reste impressionné alors que R Praggnanandhaa se qualifie pour la finale contre Magnus Carlsen dans le FIDE WC

Le grand maître indien, R Praggnanandhaa, a réussi à s’assurer une place dans la finale en organisant une finale à succès contre le numéro 1 mondial Magnus Carlsen. Peu de temps après le combat de demi-finale contre l’Américain Fabiano Caruana, Vishwanathan Anand a posté sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter) louant le match.

Anand, a salué la performance de Praggnanandhaa alors qu’il regardait tout le combat.

Praggnanandhaa affrontera Magnus Carlsen afin de devenir le deuxième champion indien tandis que Magnus cherchera à remporter son tout premier championnat du monde d’échecs.

Magnus n’a pu terminer que troisième, ce qui reste son meilleur résultat dans l’achèvement après l’avoir fait deux fois en 2007 et 2021. Ce serait sa première apparition en tant que finaliste du concours.

Magnus a battu l’Azerbaïdjanais Nijat Abasov 1,5 – 0,5 afin d’assurer sa place en finale.

Alors que le jeune grand maître, Praggnanandhaa a réussi à s’assurer une victoire sur l’Américain, Caruana 3,5 – 2,5 dans un concours très disputé. Le match

Praggnanandhaa sera le plus jeune grand maître à participer à la finale à seulement 18 ans et aura raison d’être confiant en la finale après avoir déjà battu trois fois Magnus dans d’autres compétitions.

Il serait également le deuxième Indien après Vishwanathan Anand à atteindre la grande finale. Chose que ce dernier a réussi à faire cinq fois.

Le jeune grand maître né à Chennai visera une victoire sur le numéro un mondial et cherchera à réaliser l’exploit accompli par son aîné et cherchera à tout mettre en œuvre contre le numéro un classé Magnus Carlsen.

Ce qui est plus intéressant, c’est que Vishwanathan Anand avait prédit le résultat et compris le changement d’élan plus tôt que la plupart des gens. Il a prédit que Praggnanandhaa avait pris les devants une heure plus tôt, ce qui était intéressant à noter.

Toute la nation indienne sera derrière Praggnanandhaa alors qu’il affrontera Magnus Carlsen dans ce qui sera une confrontation épique entre le jeune prodige et le maître plus âgé. Personne ne peut prédire ce qui va se passer dans ce choc des Titans.