Le GM indien SL Narayanan est resté pieds nus pour un contrôle de détecteur de métaux lors d’un match d’échecs en Allemagne

Le grand maître indien SL Narayanan s’est senti “humilié” alors qu’il était laissé debout pieds nus dans la salle de jeu pour un contrôle au détecteur de métaux lors d’un match de la ligue d’échecs de Bundesliga en Allemagne lundi.

Comme il y avait un bip sonore lors du contrôle du détecteur de métaux, Narayanan a été obligé d’enlever ses chaussures et par la suite ses chaussettes aussi. Il a été découvert plus tard que le bip sonore émanait du tapis au sol.

Ce genre de contrôles s’est également produit plus tôt, mais ils sont devenus plus rigides depuis que le champion du monde Magnus Carlsen a accusé le GM américain Hans Niemann de tricherie plus tôt cette année.

« … Je me suis senti humilié. Et si je préfère garder le silence à ce sujet, je ne rendrai pas justice à moi-même et aux autres sportifs qui vivent des expériences similaires”, a écrit Narayanan dans un long post sur son compte Twitter.

L’Indien de 24 ans a déclaré qu’il était l’un des cinq joueurs choisis par l’arbitre pour un contrôle aléatoire avant son match du premier tour lundi.

“Lors du contrôle avec un détecteur de métaux, il y a eu un bip sonore. Donc, on m’a dit d’enlever mes chaussures et ils ont vérifié à nouveau. Bip. Maintenant, on m’a dit d’enlever mes chaussettes. L’arbitre a ensuite passé le détecteur de métal sur mon pied nu et nous avons de nouveau entendu le bip”, a-t-il écrit.

«À ce stade, on m’a dit de m’écarter et le joueur suivant a été invité à s’avancer. Il est difficile d’expliquer à quel point je me sentais mal comme si j’étais coupable de quelque chose dont je n’avais aucune idée.

« Tout cela s’est passé au milieu de la salle de jeu. Je tenais une chaussette et je me tenais avec un pied gauche nu. Imaginez ce que j’aurais pu ressentir.”

Le détecteur de métal a de nouveau bipé lorsque le pied de l’autre joueur a été scanné, ce qui a incité l’arbitre à vérifier le sol.

“C’était la moquette qui déclenchait le bip et non un humain”, a écrit Narayanan.

« L’arbitre s’est excusé auprès de moi. Mais je dois dire à quel point c’était embarrassant. Et attention, cela s’est produit quelques minutes avant ma tournée.”

Narayanan a ensuite perdu son match contre le GM de la République tchèque David Navara. C’était sa première défaite de la saison pour son équipe SV Deggendorf.

Selon lui, la situation aurait pu être mieux gérée.

« Le fait que l’arbitre se soit excusé est apprécié. Mais toute cette situation aurait pu être mieux gérée. Oui, nous avons besoin d’arbitres aussi vigilants pour empêcher la triche aux échecs, mais en même temps, ils doivent agir de manière professionnelle.

“Les arbitres devraient d’abord vérifier les sols avant de poser des questions étranges comme s’ils ont subi une intervention chirurgicale ou non, avant de leur demander d’enlever les chaussures et les chaussettes.”

“Peut-être que la FIDE et les organisateurs du tournoi apporteront un changement et éviteront aux joueurs de subir une telle humiliation.”

En réponse à Narayanan, le PDG de la FIDE, Emil Sutovsky, a écrit : « Désolé pour une expérience aussi désagréable. Cependant, comme il ne s’agissait pas d’un événement @FIDE_chess, je ne peux que réadresser la question aux organisateurs de l’étape particulière de la Bundesliga – car le protocole FIDE implique que les vêtements pourraient être demandés pour être retirés dans la zone séparée dédiée.”

Narayanan avait récemment remporté la médaille de bronze individuelle pour l’Inde sur le troisième échiquier au Championnat du monde d’échecs par équipe 2022 à Jérusalem.

On peut se rappeler que la grand-maîtresse indienne Priyanka Nutakki a récemment été expulsée du championnat du monde junior d’échecs en Italie pour avoir eu une paire d’écouteurs dans la poche de sa veste lors d’un contrôle de routine.

