Le glutathion réduit considérablement les niveaux d’acétaldéhyde et aide à soulager la gueule de bois

De nouvelles recherches cliniques montrent que le glutathion peut réduire efficacement les niveaux d’acétaldéhyde dans le sang, offrant ainsi une solution prometteuse pour soulager la gueule de bois.

Crédit d’image : Studio ShotPrime/Shutterstock

Dans une étude récente publiée dans la revue Nutrimentsdes chercheurs de la République de Corée ont évalué les effets du glutathion (GSH) sur le métabolisme de l’alcool et le soulagement de la gueule de bois en réduisant les taux sériques d’acétaldéhyde.

Arrière-plan

La consommation d’alcool est répandue dans le monde entier, mais la gueule de bois qui en résulte peut entraîner des désagréments, tels que des maux de tête, des étourdissements et de la fatigue, ce qui a un impact significatif sur les activités quotidiennes telles que le rendement au travail et la conduite automobile. La gestion de la gueule de bois est cruciale en raison de son impact médical, social et économique. L’alcool est principalement métabolisé dans le foie, où il est converti en acétaldéhyde, un composé toxique. Il est important de noter que l’acétaldéhyde joue un rôle central dans l’apparition des symptômes de la gueule de bois. Une consommation excessive d’alcool active le cytochrome P450 2E1 (CYP2E1), produisant des espèces réactives de l’oxygène (ROS) nocives et réduisant le glutathion, un antioxydant essentiel. Le GSH (extrait de levure riche en glutathion) aide à détoxifier l’acétaldéhyde, soulageant potentiellement les symptômes de la gueule de bois. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre les effets à long terme, le dosage optimal et les mécanismes du GSH pour réduire les symptômes de la gueule de bois et améliorer le métabolisme de l’alcool.

À propos de l’étude

L’essai clinique a porté sur des adultes en bonne santé âgés de 19 à 40 ans, avec un indice de masse corporelle (IMC) compris entre 18,5 et 25 kg/m², qui avaient consommé de l’alcool au moins une fois par mois et présentaient des symptômes de gueule de bois. Les participants ont été exclus s’ils avaient des antécédents médicaux importants, des résultats de laboratoire anormaux ou des conditions affectant le métabolisme de l’alcool ou l’absorption du produit expérimental. Les personnes souffrant de dépendance à l’alcool ou de consommation excessive d’alcool récente ont également été exclues. Au total, 40 participants ont été sélectionnés et randomisés en deux séquences dans un plan croisé en double aveugle contrôlé par placebo, avec une période de sevrage d’une semaine entre les traitements pour éliminer les effets résiduels. Ils ont été assignés au hasard à la séquence A ou à la séquence B, où la séquence A a commencé par l’intervention GSH suivie du placebo et la séquence B a suivi l’ordre inverse.

L’intervention impliquait l’administration de GSH (extrait de levure contenant 50 mg de glutathion) ou d’un placebo. Les participants ont consommé les capsules deux heures après un repas standard, suivi de whisky (0,78 g/kg de poids corporel) et de collations. La consommation d’eau était limitée avant et après l’administration des capsules. Les symptômes de la gueule de bois ont été évalués à l’aide de l’échelle de gueule de bois aiguë (AHS) et de l’échelle de gravité de la gueule de bois à l’alcool (AHSS) à différents intervalles après la consommation d’alcool. Des échantillons de sang ont été prélevés 0, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 et 15 heures après la consommation d’alcool pour mesurer les niveaux d’alcool et d’acétaldéhyde à l’aide de kits de test validés, capturant des paramètres pharmacocinétiques clés tels que la concentration sérique maximale (Cmax) et aire sous la courbe (AUC). Les analyses statistiques ont été effectuées à l’aide du logiciel IBM SPSS, avec une signification fixée à p

Résultats de l’étude

Au total, 45 participants ont été initialement inscrits à l’étude, suite à l’exclusion de 5 personnes au cours du processus de sélection, qui impliquait des questionnaires, des examens physiques et des tests de laboratoire. Cela a conduit à attribuer 20 participants à la séquence A et 20 à la séquence B. Le recrutement s’est déroulé sur quatre semaines et le consentement éclairé a été obtenu de tous les participants avant le début de l’essai. Au cours de l’essai, quatre participants ont été exclus de l’analyse finale : un de la séquence A et trois de la séquence B. L’analyse de sécurité a été réalisée sur 40 participants ayant reçu un traitement au moins une fois, tandis que l’analyse pharmacodynamique a été menée sur 36 participants, dont 19 dans Séquence A et 17 dans la séquence B.

Une analyse des caractéristiques générales des participants n’a montré aucune différence statistiquement significative entre la séquence A et la séquence B en ce qui concerne le sexe, la taille, l’âge, la fertilité (pour les femmes), l’exercice, le tabagisme ou l’IMC. Cela suggère que la randomisation a réussi, garantissant que ces facteurs démographiques n’ont pas influencé les résultats de l’étude ni n’ont agi comme variables confusionnelles.

Douze heures après la consommation d’alcool, les signes vitaux des participants et les résultats des tests de laboratoire ont été mesurés. Ces tests comprenaient la tension artérielle, la fréquence du pouls et des marqueurs biochimiques tels que l’alanine transaminase (ALT), l’aspartate transaminase (AST), la bilirubine et les taux de glucose. Il n’y avait aucune différence significative dans ces paramètres entre les groupes GSH et placebo, ce qui indique que le traitement par GSH était sûr et n’a produit aucun effet indésirable chez les participants.

Pour évaluer l’efficacité du GSH dans la réduction des symptômes de la gueule de bois, les données pharmacocinétiques ont révélé que même si les taux d’alcool dans le groupe GSH étaient inférieurs à ceux du groupe placebo, cette réduction n’était pas statistiquement significative (p > 0,05). Cependant, les niveaux d’acétaldéhyde étaient significativement plus faibles dans le groupe GSH à tous les instants, avec des réductions marquées observées à 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 et 15 heures après la consommation (p

L’analyse pharmacocinétique a montré une réduction significative de la concentration sérique maximale (Cmax) et de l’aire sous la courbe (AUC) de l’acétaldéhyde dans le groupe GSH, confirmant ainsi l’efficacité du GSH pour accélérer la clairance de l’acétaldéhyde de la circulation sanguine. À l’inverse, même si les taux d’alcool ont diminué, la différence n’est pas statistiquement significative.

Enfin, bien que les enquêtes sur les symptômes de la gueule de bois (AHS et AHSS) n’aient montré globalement aucune différence significative entre les groupes GSH et placebo, le caractère subjectif de ces enquêtes peut avoir influencé les résultats. Certaines améliorations ont été notées dans des symptômes spécifiques chez les participantes, en particulier dans la réduction de la soif et de la fatigue, mais ces effets n’étaient pas significatifs dans l’ensemble du groupe de participants.

Conclusions

Pour résumer, le GSH, un puissant antioxydant, aide à détoxifier l’acétaldéhyde, un sous-produit toxique du métabolisme de l’alcool lié à la gueule de bois. Bien que les taux d’alcool sérique n’aient pas été significativement réduits, les taux d’acétaldéhyde étaient nettement inférieurs dans le groupe GSH par rapport au groupe placebo. Les données pharmacocinétiques mettent en évidence la réduction objective des taux d’acétaldéhyde, qui constitue un indicateur plus fiable que les résultats subjectifs d’enquêtes. La réduction de l’acétaldéhyde suggère que le GSH pourrait aider à soulager les symptômes de la gueule de bois.