De l’enfant terrible casseur de raquettes avec une mauvaise attitude et une queue de cheval mal avisée au modèle universellement respecté et à l’icône moderne, Roger Federer a atteint un statut presque saint.

Plus de 19 ans après avoir remporté son premier titre du Grand Chelem à Wimbledon en 2003, qui l’a mis sur la voie d’être acclamé le plus grand joueur de tous les temps, Federer a annoncé jeudi sa retraite.

À 41 ans et tentant de se remettre d’une troisième opération au genou en 18 mois, le grand Suisse s’est incliné devant l’inévitable marche du temps.

Il quitte le sport avec 20 tournois du Grand Chelem, dont un record de huit Wimbledons, 103 titres et plus de 130 millions de dollars en prix en argent seulement, tous animés par une grâce rare, une précision laser et un revers à une main signature.

La confiance en soi n’a jamais été un problème – qui d’autre aurait pu entrer sur le court central de Wimbledon arborant un blazer crème sur mesure avec un écusson brodé ?

Le talent artistique associé aux Suisses lui a valu une légion mondiale de fans ornés de chapeaux «RF» et une appréciation presque mystique.

Un chroniqueur célèbre a même écrit un article jaillissant intitulé ” Federer comme expérience religieuse “.

Federer a également occupé la première place mondiale pendant 310 semaines, dont 237 semaines consécutives entre février 2004 et août 2008.

Sa valeur nette était estimée en 2019 à 450 millions de dollars et la reconnaissance de la caisse enregistreuse de la marque Federer est telle qu’en 2018, il a signé un contrat de 300 millions de dollars sur 10 ans avec le fabricant de vêtements Uniqlo.

Il avait 36 ​​ans à l’époque.

À son apogée, Federer a laissé ses adversaires embobinés.

“Je lui ai jeté l’évier de la cuisine mais il est allé dans la salle de bain et a pris sa baignoire”, a soupiré un Andy Roddick épuisé après avoir perdu la finale de Wimbledon en 2004.

Hors du court, cependant, il est Federer le père de famille, père de deux paires de jumeaux, Myla Rose et Charlene Riva et Leo et Lenny avec sa femme Mirka, une ancienne joueuse qu’il a rencontrée aux Jeux olympiques de 2000 à Sydney.

Son chemin vers la super-célébrité n’a pas toujours été aussi bien tracé.

En tant que jeune joueur talentueux, le tempérament de Federer menaçait de retarder sa progression.

«J’ai eu du mal à me ressaisir sur le court, en essayant de me comporter correctement. Pour moi, c’était un gros problème », a-t-il admis.

À seulement 19 ans, Federer a battu le héros personnel Pete Sampras lors du tournoi de Wimbledon en 2001.

“Beaucoup d’amis m’avaient dit:” Je pense que tu peux le battre cette année “”, a déclaré Federer.

“Je savais que j’avais une chance. Mais ce n’était pas à 100 %. Je veux dire, c’est l’homme sur l’herbe.

Douze mois plus tard, cependant, Federer a quitté Wimbledon au premier tour.

Il lui a fallu une tragédie personnelle pour appuyer sur la réinitialisation.

Juste au moment où il a eu 21 ans, son entraîneur et ami proche de ses années de formation, Peter Carter, a été tué dans un accident de voiture en Afrique du Sud.

À partir de ce moment, le Federer multilingue s’est engagé à gagner avec style, n’étant plus dévoré par ses démons intérieurs.

– Grands rivaux –

Né le 8 août 1981 à Bâle, d’un père suisse Robert et d’une mère sud-africaine Lynette, Federer a commencé à jouer au tennis à huit ans.

Devenu professionnel en 1998, il a remporté son premier titre ATP à Milan en 2001 et a accumulé des trophées chaque année à l’exception de 2016 et 2020 où il n’a disputé que l’Open d’Australie.

Son premier repos prolongé, pour se remettre d’une blessure au genou causée par le bain de ses deux filles, a conduit à une renaissance en 2017 avec un Federer rafraîchi remportant un 18e majeur à l’Open d’Australie.

C’est après le premier de ses cinq Open d’Australie en 2004 qu’il s’est classé numéro un mondial pour la première fois.

Federer a huit Wimbledon, six Open d’Australie, cinq US Open et un seul Roland Garros.

Il a remporté 28 Masters, une médaille d’or olympique en double en 2008 avec son ami proche Stan Wawrinka et une victoire en Coupe Davis pour la Suisse en 2014.

S’il n’avait pas concouru à la même époque que Rafael Nadal et Novak Djokovic, sa collection de trophées aurait pu être plus impressionnante.

Nadal, qui a forgé une relation étroite avec Federer, a bénéficié d’un avantage face à face 24-16.

“J’ai toujours eu le plus grand respect pour mon ami Rafa en tant que personne et en tant que champion”, a-t-il écrit lorsque l’Espagnol a remporté un 13e Roland Garros en 2020, égalant son record de 20 majeurs.

Contre Djokovic, avec qui les relations n’ont jamais été aussi cordiales qu’avec le tout aussi vénéré Nadal, Federer était mené 27-23.

Ils ont partagé l’histoire en 2019 lorsque le Serbe a triomphé dans la plus longue finale de Wimbledon de tous les temps, à seulement trois minutes de moins de cinq heures.

Déchirant pour Federer, il a gaspillé deux points de championnat.

Depuis ce jour, Djokovic a également égalé et dépassé son record de 20 Chelems et battu son record pendant des semaines au numéro un.

L’étonnante longévité de Federer l’a vu jouer 119 matchs à Wimbledon (105 victoires/14 défaites), 117 à Melbourne (102/15), 103 à l’US Open (89/14) et 90 à Roland Garros (73/17).

Malgré ces chiffres impressionnants, Federer a admis qu’il luttait toujours contre de sérieux nerfs avant une grande occasion de tennis.

“Parfois, cela ralentit vos jambes, votre pouls commence à s’accélérer… cela peut vous stresser un peu”, a-t-il déclaré.

«Je dis toujours que je suis heureux de ressentir cela parce que cela signifie que je m’en soucie. Ce n’est pas comme passer par les mouvements. Ce serait un sentiment horrible, pour être honnête.

À la veille de sa défaite fracassante face à Djokovic lors de la finale de Wimbledon 2019, Federer a déclaré qu’il n’avait fixé aucune date pour prendre sa retraite.

“Ce sont juste des discussions que j’ai toujours avec ma femme à propos de la famille, de mes enfants, est-ce que tout le monde est heureux en tournée, sommes-nous heureux de faire nos valises et de partir en tournée pendant cinq, six, sept semaines. Sommes-nous prêts à le faire ? » il a dit.

“Pour le moment, cela ne semble absolument pas poser de problème, ce qui est merveilleux.”

Cependant, avec une année perdue à cause de blessures et de la pandémie de Covid-19 ainsi qu’un retour au point mort en 2021, le “temps merveilleux” de Federer est enfin terminé.

