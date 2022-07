Le globe-trotter gris Lord Glitters de David O’Meara a pris sa retraite | Nouvelles de la course

Lord Glitters, gagnant du groupe 1, a pris sa retraite après une brillante carrière qui lui a permis de gagner plus de 2,2 millions de livres sterling en prix.

L’entraîneur David O’Meara avait envisagé la possibilité de le renvoyer à l’hippodrome de Sakir pour défendre le trophée international de Bahreïn qu’il avait remporté en novembre dernier, mais le jeune homme de neuf ans avait montré des signes que l’ancienne étincelle n’était plus là.

Portant les couleurs de feu Geoff Turnbull et de sa femme Sandra, le point culminant de sa carrière est survenu lorsqu’il a remporté les Group One Queen Anne Stakes à Royal Ascot en 2019, battant Beat The Bank par un cou.

Il a également remporté le Group One Jebel Hatta à Dubaï l’année dernière, les renouvellements successifs des Singspiel Stakes à Meydan, le Balmoral Handicap à Ascot et le Group Three Strensall Stakes à York.

Un fils de Whipper, le dernier succès du hongre est survenu dans le Groupe Deux Singspiel à Meydan en février, l’une des quatre courses de cette année.

Cependant, les relations ont mis un terme à sa carrière de globe-trotter après avoir terminé dernier de cinq à Bay Bridge dans le Brigadier Gerard Stakes à Sandown en mai.

O’Meara a déclaré: “Ce n’est pas triste du tout, vraiment. Chaque cheval doit abandonner.

“Évidemment, s’il y allait encore, nous retournerions à Bahreïn, car il a passé chacun des derniers hivers à l’étranger, mais nous pensons qu’il en a assez. Il a fait beaucoup de courses sur son ancien corps et il semble maintenant il est temps de plier bagages.

“Il a passé un bon hiver. Il a de nouveau remporté le trophée de Bahreïn et le Singspiel et je ne veux pas qu’il décline – je veux qu’il finisse par avoir une bonne année et cela semble être le bon moment maintenant.

“Il a eu une bonne carrière. Il a gagné beaucoup de prix et remporté beaucoup de grandes courses et a été brillant pour nous et un énorme porte-drapeau pour le chantier.

“Je sais qu’il a beaucoup milité à l’étranger, mais gagner près de deux millions et quart de prix en argent, c’est très bien pour un cheval basé en Angleterre.”

Lord Glitters a débuté sa carrière en France avant d’être acheté 270 000 € aux Ventes d’été Arqana en 2017 par les Turnbulls et tire sa révérence sur 11 de ses 46 départs.

Son succès au plus haut niveau en Grande-Bretagne a été un moment fort de la carrière de son propriétaire, comme l’a expliqué O’Meara : “Ce fut toujours le rêve de Geoff d’avoir un vainqueur du Royal Ascot, donc pour gagner le Groupe Un Queen Anne le premier jour pour lui, il passé une bonne journée ce jour-là !”