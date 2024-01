Le glissement de terrain de Trump remporte les tests Haley et DeSantis se dirigent vers le New Hampshire

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

MANCHESTER, NH — La course présidentielle du GOP s’est déroulée mardi dans le New Hampshire, Donald Trump visant à s’appuyer sur une victoire écrasante dans l’Iowa, alors que ses rivaux et ses critiques cherchaient à se regrouper sur un champ de bataille considéré comme peut-être la dernière chance de ralentir sa marche vers l’Iowa. la candidature.

L’ancien président Donald Trump a prononcé un discours de victoire devant ses partisans après avoir remporté les caucus de l’Iowa le 15 janvier. (Vidéo : The Washington Post, Photo : Jabin Botsford/The Washington Post)

Les résultats obtenus dans l’Iowa ont enhardi les partisans de l’ancien président, qui envisage de faire campagne dans l’État de Granite plus tard mardi. Il a battu le gouverneur de Floride Ron DeSantis par environ 30 points, battant facilement le précédent record de victoire. Vivek Ramaswamy, candidat pour la première fois qui concourait pour les partisans de Trump, a abandonné. Et Nikki Haley, qui espérait un sursaut d’élan à l’approche du New Hampshire, où elle gagne du terrain sur Trump, a terminé troisième.

Trump remporte une victoire décisive dans les caucus de l’Iowa, DeSantis se classe deuxième

La campagne de Haley et ses alliés ont dépensé plus de 30 millions de dollars en publicités dans l’Iowa, mais elle se dirige vers le New Hampshire, luttant toujours contre DeSantis pour devenir la principale alternative à Trump. DeSantis, dont la campagne s’est estompée, s’est donné plus de temps pour concourir, même si sa voie à suivre est peut-être moins claire que celle de Haley.

L’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley s’est adressée à ses partisans après sa troisième place aux caucus de l’Iowa du 15 janvier. (Vidéo : The Washington Post, Photo : Melina Mara/The Washington Post)

Aujourd’hui, ils font face à un candidat en la personne de Trump qui cherche à obtenir une autre victoire décisive qui, espèrent ses partisans, mettra fin à la lutte pour l’investiture. Les deux outsiders ont tenté de projeter de l’optimisme alors que le centre de la compétition s’est déplacé vers l’est, vers l’État initial où l’ancien président détient l’avantage le plus étroit. DeSantis a remercié ses partisans de l’avoir aidé à « obtenir un ticket de sortie de l’État de Hawkeye ».

5 points à retenir des caucus républicains de l’Iowa

La primaire du 23 janvier dans le New Hampshire offre aux républicains anti-Trump la meilleure chance de freiner son élan. Haley a été la mieux interrogée dans le New Hampshire, se rapprochant à un chiffre de Trump dans un récent sondage avec un discours enraciné dans son appel aux élections générales contre le président Biden.

Elle a effectivement réduit la course au New Hampshire à un affrontement face à face avec Trump en construisant une coalition d’électeurs républicains prêts à quitter l’ancien président, ainsi que d’indépendants qui rejettent ce qu’ils considèrent comme son programme extrême et conduite impétueuse.

La campagne de Haley, ainsi que les groupes extérieurs alliés à sa candidature, ont ciblé les électeurs non affiliés, qui représentent 39 % de l’électorat global de l’État et pourraient avoir une influence démesurée car il n’y a pas de véritable compétition du côté démocrate. Le New Hampshire autorise les électeurs indépendants à participer aux primaires de l’un ou l’autre parti. (Le président Biden n’apparaîtra même pas sur le bulletin de vote du New Hampshire après que le Parti démocrate a choisi de lancer sa saison de nomination en Caroline du Sud.)

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis (à droite), s’est adressé à ses partisans après les caucus de l’Iowa le 15 janvier. Il est arrivé deuxième derrière l’ancien président Donald Trump. (Vidéo : The Washington Post, Photo : Ricky Carioti/The Washington Post)

DeSantis a effectivement cédé le New Hampshire et son territoire plus modéré et laïc l’année dernière, alors que ses groupes alignés se sont concentrés sur l’Iowa au milieu des troubles et des réductions de coûts de sa campagne. Le gouverneur de Floride, qui est tombé à un chiffre dans certains sondages du New Hampshire, s’est envolé pour la Caroline du Sud pour un bref arrêt afin de souligner la faiblesse de Haley dans son État d’origine et de signaler aux donateurs qu’il déploie un effort au-delà des deux premiers concours. Il prévoyait de retourner dans le New Hampshire plus tard mardi pour une rencontre avec des personnes âgées suivie d’une mairie de CNN.

Ron DeSantis voulait changer la façon dont les campagnes étaient financées. Puis les combats ont commencé.

Dans l’État de Granite, la confrontation Trump-Haley s’intensifie. Après avoir permis à Haley de dominer les ondes à la fin de l’année dernière, Trump et ses groupes alignés ont commencé à égaler les dépenses de son équipe en janvier et incarnent Haley, l’actrice de Trump. ancien ambassadeur à l’ONU, en tant que « mondialiste » et pion des donateurs démocrates de Wall Street qui sont déterminés à le priver de la nomination du GOP.

« Il peut continuer à en parler autant qu’il veut. Cela contribue en fait à stimuler la participation plus que tout », a déclaré le gouverneur républicain Chris Sununu, qui soutient Haley.

Daniel Levesque, directeur exécutif de l’Institut politique du New Hampshire au St. Anselm College de Manchester, a déclaré que Trump est vulnérable en partie parce que l’État comprend des électeurs plus instruits et moins cols bleus que les autres.

“Cela dit, Trump est comme un poteau de but”, a ajouté Lévesque, soulignant que son soutien est resté stable au milieu des années 40 dans les sondages tout au long des controverses de l’année dernière. « Il ne monte pas et il ne descend pas. C’est parce que les gens savent qui il est – et soit ils l’aiment, soit ils ne l’aiment pas.

Haley avait peu d’organisation sur le terrain avant que Americans for Prosperity Action, le groupe politique phare du réseau dirigé par le milliardaire conservateur Charles Koch, ne la soutienne. Le groupe a exploité ses données pour atteindre les électeurs via des publicités en ligne, des appels téléphoniques et du porte-à-porte.

Alan Leo, 68 ans, de Waterville Valley, a déclaré qu’il ne s’était jamais porté volontaire pour une campagne avant celle de Haley et qu’il avait traversé l’État en toute vitesse, plaçant des pancartes de Haley dans les congères et frappant aux portes. “Je savais que je devais me bouger les fesses parce que je ne veux pas voir une autre présidence Trump”, a-t-il déclaré. Il a rejeté les discours constants de Trump sur les représailles contre les critiques s’il revenait au pouvoir. “J’en ai fini avec ça”, a ajouté Leo. “Je suis à la retraite. Tu sais ce que je veux? Je veux avoir une vie belle et saine.

Dictateur pour un jour ? Les chercheurs affirment que Trump peut faire des dégâts sans en être un.

Les bénévoles ont en grande partie construit le jeu au sol de Trump dans le New Hampshire. Beaucoup ont commencé à organiser leurs comtés, villes et quartiers au début de l’année dernière. Di Lothrop, le capitaine de Trump à Nashua, a passé des milliers d’appels téléphoniques et frappé à des centaines de portes. Elle a déclaré qu’elle ne croyait pas aux sondages « parce que la plupart d’entre eux sont faux » et a prédit que le soutien à Trump serait écrasant, même dans les villes avec une teinte plus bleue comme la sienne.

Rhonda Colvin, du Post, a déclaré que les jeunes républicains de l’Iowa étaient plus enclins à chercher une alternative à l’ancien président Donald Trump. (Vidéo : Le Washington Post)

Les deux parties conviennent que la course pourrait se résumer à ce que font les électeurs non affiliés.

Les tendances politiques des indépendants du New Hampshire sont complexes et souvent mal comprises. Même si certains sont plutôt démocrates et que beaucoup sont centristes ou anciens républicains qui ont été chassés par la politique de Trump, ils sont souvent considérés à tort comme un groupe de tendance libérale.

En fait, beaucoup sont libertaires avec des tendances isolationnistes et conservatrices qui s’alignent sur la politique de Trump. Les responsables de la campagne Trump, qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour discuter de stratégie, prédisent qu’une grande partie des électeurs non déclarés – qui peuvent demander le scrutin primaire de l’un ou l’autre parti le jour du scrutin – se tourneront vers lui plutôt que vers celui de Haley.

Trump et ses alliés ont souligné le soutien de certains démocrates à Haley, affirmant qu’elle n’était pas suffisamment conservatrice. Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase, a appelé sur les démocrates libéraux pour la soutenir, et les initiatives de donateurs démocrates comme Reid Hoffman, le co-fondateur de LinkedIn qui a donné 250 000 $ à un super PAC qui la soutenait, ont également attiré l’attention.

L’idée selon laquelle Haley « attire d’une manière ou d’une autre des votes républicains modérés, indépendants et mécontents lui fait considérablement du mal », a déclaré Matthew Bartlett, stratège du GOP, qui a conseillé les candidats du New Hampshire.

Lorsqu’un solliciteur aligné sur Haley a frappé à sa porte à Manchester la semaine dernière, Randi, une électrice républicaine de 77 ans qui ne voulait pas donner son nom de famille, a déclaré qu’elle avait d’abord été intéressé par Haley. Mais récemment, a-t-elle déclaré, elle avait lu en ligne et entendu des amis dire que Haley était une « mondialiste » qui favorisait « un gouvernement mondial » plutôt qu’un gouvernement américain, une affirmation incorrecte.

Mais Robert Clark, un républicain de Manchester âgé de 76 ans, a finalement opté pour Haley après que Sununu l’ait soutenue parce qu’il « fait confiance » au gouverneur pour quatre mandats.

Trump, a déclaré Clark, « semble incompétent. Son mandat a été le chaos.