Le glissement de l’usine chinoise s’intensifie ; les économistes disent que le Royaume-Uni fait face à la pire récession du G7 – les affaires en direct

Dans ce contexte, les perspectives pour 2023 s’annoncent meilleures avec des taux d’intérêt atteignant des sommets et une inflation attendue en baisse. Avec des valorisations peu exigeantes, nous commençons la nouvelle année avec une vision plus optimiste. Une résolution que nous espérons tenir.

2022 s’est terminée par un gémissement plutôt que par le rallye du Père Noël que nous avions espéré. Les revues de fin d’année rendent la lecture décourageante. Le FTSE 100 a fini “à plat” sur l’année, maintenant le rallye observé depuis la mi-octobre. En 2022, le marché a absorbé neuf hausses de taux d’intérêt, une inflation à 10,7%, (proche d’un plus haut depuis 40 ans) et une baisse de 0,3% du PIB au T3-22.

Ce que nous disons au RMT, c’est que nous savons quels domaines ont été mal compris par certains membres de notre personnel, leurs membres, et nous voulons nous assurer que nous pouvons travailler avec le RMT maintenant pour apporter des éclaircissements là où il y a eu des malentendus et mettre le traiter à nouveau.

“Nous pensons qu’une période de croissance inférieure à la tendance est inévitable et que les risques de récession sont élevés alors que les effets décalés d’une politique monétaire plus stricte se propagent dans l’économie”, a déclaré Brian Rose économiste américain senior chez UBS Global Wealth Management.

Mais le S&P 500 américain devrait toujours terminer 2023 un peu plus haut qu’il n’a commencé l’année. L’objectif moyen de 22 stratèges interrogés par Bloomberg a le S&P 500 se terminant en 2023 à 4 078 points, soit environ 6 % de plus qu’à la fin de 2022.

Les membres du syndicat ferroviaire, maritime et des transports de Network Rail et 14 opérateurs ferroviaires sont en grève pour deux périodes de 48 heures, à partir de mardi et de nouveau à partir de vendredi.

Les passagers étaient invités à tenter de voyager uniquement si nécessaire, avec environ 20% des trains censés circuler et les heures de fonctionnement prévues réduites entre 7h30 et 18h30.

Le premier des cinq jours consécutifs de grèves nationales des chemins de fer a commencé, fermant une grande partie du réseau ferroviaire britannique et ne laissant qu’un service squelettique aux navetteurs sur les lignes urbaines et interurbaines.

Les grèves des chemins de fer britanniques se poursuivent également, avec des dizaines de milliers de cheminots qui quittent aujourd’hui, alors que la querelle sur les salaires, les emplois et les conditions de travail reste non résolue. Notre correspondant transport Gwyn Topham rapporte :

Bonjour et bienvenue dans notre couverture continue des affaires, des marchés financiers et de l’économie mondiale.

La nouvelle année a commencé avec un avertissement du chef du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, qu’un tiers de l’économie mondiale sera en récession cette année et que 2023 sera plus difficile que l’année dernière. Les économistes préviennent que le Royaume-Uni fait face à la pire et la plus longue récession parmi les pays du G7.

Le tiers de l’économie mondiale entrera en récession en 2023, prévient le chef du FMI Lire la suite

Selon le Enquête annuelle du Financial Times auprès des principaux économistes basés au Royaume-Uni (un sondage auprès de 101 analystes), une nette majorité a déclaré que le choc inflationniste causé par la pandémie de Covid et la guerre de la Russie en Ukraine persisterait plus longtemps ailleurs au Royaume-Uni, obligeant la Banque d’Angleterre à maintenir des taux d’intérêt élevés et le gouvernement à faire preuve de rigueur navire fiscal. Plus des quatre cinquièmes s’attendent à ce que le Royaume-Uni soit à la traîne des autres grandes économies, l’économie britannique étant déjà en déclin.

John Philpotun économiste indépendant du marché du travail, a déclaré au FT :

La récession de 2023 sera bien pire que l’impact économique de la pandémie.

En Chine, l’activité des usines a diminué à un rythme plus marqué en décembre alors que la flambée des infections à Covid a perturbé la production et freiné la demande, après que Pékin a supprimé la plupart des restrictions de Covid, selon une enquête.

L’indice Caixin/Markit des directeurs d’achats manufacturiers est tombé à 49 en décembre contre 49,4 en novembre. Il est sous la barre des 50 qui sépare la croissance de la contraction depuis cinq mois. La lecture était la plus basse depuis septembre, mais légèrement meilleure que prévu. La plus grande enquête officielle du PMIM en Chine a montré samedi une contraction beaucoup plus marquée, l’indice d’activité tombant au plus bas en près de trois ans.

Au cours de la première semaine de l’année, nous aurons le procès-verbal de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine (mercredi), les données sur l’emploi américain vendredi et le cartel pétrolier de l’Opep se réunira également.

Certains marchés boursiers asiatiques ont rebondi après des pertes antérieures, avec le Hang Seng de Hong Kong en hausse de 1,6 % et le Shanghai Composite en hausse de 0,9 % tandis que le Japon était fermé pour des vacances. Cependant, le marché australien a perdu 1,3 % et le Kospi sud-coréen a reculé de 0,3 %.

Naeem Aslamanalyste de marché en chef sur la plateforme de trading Ava Trade, déclare :

L’année 2023 a commencé avec une nouvelle escalade des tensions entre la Russie et l’Ukraine alors qu’une frappe de missile sur une installation militaire russe dans le territoire occupé en Ukraine a tué 63 soldats. Il est plus que probable que cela entraînera une réponse encore plus agressive de la part de la Russie. Dans l’ensemble, il ne semble pas que 2023 ait commencé par une baisse des tensions entre les deux pays, et il est plus que probable que la situation puisse en fait s’aggraver après l’incident actuel avant de s’améliorer.

L’agenda

8h55 GMT : Chômage en Allemagne pour décembre (prévision : 15 000, taux de 5,6 %)

9h30 GMT: Finale du PMI manufacturier S&P Global / CIPS du Royaume-Uni pour décembre (prévision: 44,7)

13h00 GTM : Inflation en Allemagne pour décembre (prévision : 9,1 %)

14h45 GMT: finale américaine du S&P Global Manufacturing PMI pour décembre