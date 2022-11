Le glacier Kokanee ne peut pas être sauvé

Il ne ressemble plus à ce qu’il était autrefois, le champ de glace s’est écrasé contre une plaque rocheuse où Jordan Carter a joué en tant que garçon.

Il se souvient des randonnées en famille jusqu’au sommet de la montagne, de la glace bleue sous laquelle il marchait le long des bords du glacier, de la joie de glisser sur la neige avec ses bottes. Pour un touriste, le glacier Kokanee peut sembler le même aujourd’hui qu’il y a des décennies, mais Jordan sait mieux.

La famille Carter a des racines profondes dans le parc provincial Kokanee Glacier. Duncan Carter était un horticulteur britannique qui a fouillé le parc à la recherche d’échantillons de plantes alpines dans les années 1930. Son fils John Carter a été le premier garde forestier en poste dans le parc dans les années 1970.

Jordan Carter, l’un des deux fils de John, a passé les étés de son enfance à explorer le parc pendant que son père travaillait. John a écrit des livres sur la randonnée dans les Kootenays et sa famille a suivi des sentiers de reconnaissance. Thanksgiving au parc était un voyage familial annuel et les randonnées au sommet du glacier étaient courantes.

Carter a maintenant 38 ans et a deux enfants à lui. Son père est décédé au parc en 1996 après avoir déclenché une avalanche en skiant, mais Carter continue de se soucier profondément du terrain de jeu de sa jeunesse et fait toujours les mêmes voyages avec sa jeune famille.

« C’est une vraie façon dont je sens que je peux vraiment revivre mon enfance. Kokanee est comme notre arrière-cour.

Mais cette arrière-cour est en train de changer : l’un des glaciers les plus emblématiques du Canada et un lieu d’importance historique et culturelle pour les Kootenays, fond rapidement.

Ben Pelto, glaciologue à l’Université de la Colombie-Britannique, étudie les glaciers de la province depuis 2014 et effectue des voyages annuels à Kokanee, qui, selon lui, a perdu environ 16 % de sa masse en sept ans.

Les changements de température extrêmes ont accéléré sa disparition – le glacier a rétréci de 6%, soit l’équivalent de près de 2,5 mètres, lors du dôme de chaleur de 2021.

Au rythme actuel de fonte, Pelto estime que le glacier aura disparu d’ici 30 à 50 ans. Si le réchauffement climatique peut être maintenu en dessous de l’objectif de l’Accord de Paris sur le climat de 1,5 ° C par rapport aux températures préindustrielles, Pelto pense que de la neige peut encore s’accumuler à l’emplacement actuel du glacier.

Mais Kokanee Glacier va disparaître pour de bon, dit-il.

Carter a également remarqué l’augmentation de la fonte du glacier. La randonnée sur la glace était une excursion d’une journée relativement facile pour lui quand il était enfant. Maintenant, le glacier Kokanee s’est trop éloigné de la montagne pour que ses propres enfants puissent l’atteindre, et il lui reste à regarder un endroit clé de l’histoire de la famille Carter disparaître lentement.

« C’est une chose qui va changer pour les enfants de mes enfants. Peut-être qu’ils ne verront pas le vrai glacier.

Jordan Carter se tient près du lac Gibson dans le parc provincial Kokanee Glacier. Carter fait du bénévolat avec Friends of West Kootenay Parks et a grandi dans le parc provincial où son père John était garde forestier. Photo: Tyler Harper

Le coup de poing un-deux

Les changements climatiques font fondre les glaciers partout dans le monde, mais la vitesse à laquelle cette fonte se produit dans l’Ouest canadien a été multipliée par sept au cours de la dernière décennie.

Brian Menounos, professeur de géographie à la Chaire de recherche sur les changements glaciaires de l’Université du Nord de la Colombie-Britannique et du Canada, a co-écrit une étude publiée en mars qui a utilisé l’imagerie satellite pour cartographier plus de 14 000 glaciers en Colombie-Britannique et en Alberta entre 1984 et 2020. L’étude a montré une perte de masse qui s’est soudainement accélérée en 2011.

Une partie de cela peut être imputée à une augmentation des incendies de forêt qui recouvrent les glaciers de cendres, dit-il. La surface assombrie amplifie l’énergie générée par la lumière du soleil. Cela fait fondre la couche protectrice de neige que le glacier avait accumulée à sa surface pendant les mois les plus froids, puis attaque la masse du glacier.

Les incendies de forêt ne sont pas la seule façon dont les surfaces glaciaires s’assombrissent. La neige devient plus grossière et plus humide à mesure que les températures augmentent, ce qui augmente l’absorption d’énergie. Les algues, qui semblent rougeâtres, poussent également sur la neige et entraînent une fonte accélérée.

Menounos dit que le courant-jet polaire, qui produit des précipitations au-dessus de la Colombie-Britannique, a également migré vers le sud en 2010 et 2011. Cela a entraîné moins de pluie et, à des altitudes plus élevées où existent des glaciers, de la neige.

“Vous mettez tout cela ensemble et vous obtenez un coup de poing un-deux.”

Les glaciers de l’île de Vancouver fondent plus rapidement que partout ailleurs, mais Menounos affirme que dans la région intérieure du sud, 80 % des glaciers seront perdus d’ici la fin du siècle.

« Nous avons vraiment accéléré la machine à remonter le temps géologique et nous assistons à une déglaciation à grande échelle de nos montagnes. Nous n’avons pas vraiment de grande analogie pour cela en ce moment.

Pelto est retourné au glacier Kokanee en août. Au terminus – ou au pied – du glacier, là où la glace se retire dans la roche, Pelto a mesuré 125 centimètres de fonte. Cela devrait être positif après 2021, lorsque cinq mètres ont fondu au niveau des orteils.

Mais la saison de fonte, qui se terminait à la mi-septembre lors des chutes de neige, n’est plus qu’à la mi-octobre.

Pour que le glacier gagne en masse, Pelto dit que Kokanee a besoin d’environ 60 % de sa surface recouverte de neige. La couverture de neige au 31 août n’était que de 36 %. Le dernier jour sans neige de la saison de fonte, le 19 octobre, il n’était que de 9 %.

Il y a eu des années plus fortes avec plus de chutes de neige, permettant au Kokanee de voir 10 à 30 centimètres, mais Pelto dit qu’il perd en moyenne 50 centimètres à un mètre d’épaisseur par an.

«Vous y pensez en termes de compte bancaire. Vous mettez de côté 100 $ cette année, mais si vous vous endettez de quelques 1 000 $ l’année suivante, cela n’a pas vraiment d’importance.

Ben Pelto fore dans le glacier Kokanee en août 2022. Derrière lui se trouvent des formations rocheuses qui étaient sous la glace lorsqu’il a commencé à visiter le glacier en 2014. Photo : Heather Shaw

100 ans d’histoire

Un voyage au parc provincial Kokanee Glacier a donné une orientation à la vie de Dave Heagy.

Heagy était au lycée lorsqu’il a parcouru le parc pour la première fois. Il a passé la nuit au Slocan Chief Cabin et a été tellement inspiré par une rencontre avec un garde forestier qu’il a commencé à travailler avec BC Parks en 1978.

Deux ans plus tard, il a été transféré à Kokanee et a fini par passer plus de la moitié de sa carrière associée au parc en tant que garde forestier ou superviseur.

« C’est une sorte de parc emblématique, le type de parc auquel nous pensons quand nous pensons à un parc d’arrière-pays sauvage », explique Heagy, qui travaille toujours pour BC Parks en tant que superviseur de zone basé à proximité de Nelson.

Le parc a été créé en 1922 sur un terrain qui était autrefois le site d’extraction de minerai d’or et d’argent. En 1897, un journal a d’abord décrit le glacier comme Kokanee, qui est dérivé du mot Colville-Okanagan Salish kəkn̓iʔ pour le saumon kokani, et le nom est resté. Lorsque le parc a ouvert ses portes au public, le Nelson Daily News l’a décrit comme la “Suisse de l’Amérique du Nord”.

Le parc provincial Kokanee Glacier a ouvert ses portes en 1922 et a attiré de nombreux visiteurs comme un moyen relativement facile de découvrir la montagne. Deux femmes, non identifiées, sont capturées ici sur le glacier en 1925. Photo publiée avec l’aimable autorisation du Nelson Museum, Archives and Gallery

Le glacier Kokanee n’est pas le plus grand du genre en Colombie-Britannique – avec seulement 1,7 kilomètre carré, c’est un flocon de neige par rapport au glacier Klinaklini de 470 kilomètres carrés – mais c’est sans doute le plus connu.

C’est l’homonyme de la bière Kokanee, qui porte le glacier sur son étiquette. Nancy Greene Raine et l’équipe nationale de ski du Canada utilisaient auparavant le glacier pour l’entraînement d’été dans les années 1960. Le parc est également l’endroit où, en 1998, une avalanche a tué Michel, le frère cadet du premier ministre Justin Trudeau.

Dans le West Kootenay, l’image du glacier Kokanee est courante dans les photos et l’art. Aucune étude visant à déterminer l’impact économique du parc sur la région n’a jamais été entreprise, mais son attrait touristique reste fort. Un touriste est même devenu résident à temps partiel.

Petra Hekkenberg, une artiste en conception d’espaces publics, est arrivée au Canada en provenance des Pays-Bas en 2015. Elle cherchait la nature sauvage et l’a trouvée au parc provincial Kokanee Glacier lors d’une randonnée en solo en 2016.

En 2021, Hekkenberg a pris un emploi saisonnier en tant que gardien à Kokanee Glacier Cabin et a passé le temps à dessiner des illustrations détaillées au stylo.

“C’est vraiment difficile d’exprimer votre amour pour les montagnes, parce que vous ne pouvez pas leur faire un câlin, et ils ne vous le rendront pas”, dit-elle. «Je voulais le partager même juste avec moi-même, le mémoriser et saisir ces moments.

Cette année, Hekkenberg a publié un livre de ses illustrations et notes, ainsi qu’un court documentaire sur la montagne. Elle a trouvé la paix dans le parc, mais a du mal à se réconcilier avec les effets du changement climatique sur celui-ci.

“Nous aimons vraiment la beauté qui nous entoure, et nous voulons la conserver telle que nous la connaissons. Mais nous ne pouvons pas.

Une illustration du glacier Kokanee, avec l’aimable autorisation de Petra Hekkenberg

Un avenir sans glacier Kokanee

Que se passera-t-il quand le glacier aura disparu ?

La gestionnaire de programme de Living Lakes Canada, Heather Shaw, a lancé cette année un projet de recherche au glacier Kokanee qui étudie comment les plans d’eau à haute altitude réagissent au changement climatique. La fonte du glacier alimente les lacs Joker à proximité, qui à leur tour coulent en aval dans plusieurs ruisseaux qui se retrouvent dans le lac Kootenay.

La quantité d’eau des glaciers est importante pendant les mois de sécheresse. C’est alors que les cours d’eau et les grands corps comme le lac Kootenay, qui est utilisé pour alimenter quatre barrages hydroélectriques et lutter de plus en plus contre les incendies de forêt, dépendent de la fonte des glaciers.

« Les glaciers sont un grand stockage », dit Shaw. “Donc, sans ce stockage, ils ne réapprovisionnent pas ou ne remplissent pas les lacs.”

La diminution de l’eau de fonte et la hausse des températures nuiront également à la faune locale.

Un signe de la santé d’un cours d’eau est sa population de macroinvertébrés tels que les éphémères et les moustiques. À mesure que les températures mondiales augmentent et que les cours d’eau s’évaporent, les insectes à basse altitude migrent plus haut tandis que d’autres insectes qui se sont adaptés aux habitats alpins plus frais meurent. Cela, dit Shaw, diminuera la source de nourriture pour les poissons et les oiseaux.

La géologie change également plus près du glacier Kokanee.

Shaw a remarqué une petite mare d’eau qui se développe au pied du glacier, qui, selon elle, n’existe que depuis 10 à 20 ans. De nouvelles formations rocheuses apparaissent également là où le glacier a fondu à des endroits où Shaw dit que des lacs se formeront.

Un examen plus approfondi du glacier Kokanee. Photo : Petra Hekkenberg

Mais la fonte du glacier Kokanee n’est qu’une goutte d’eau par rapport à l’impact de la fonte des glaciers à travers le monde.

Ce mois-ci, un rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture a révélé que les glaciers perdent 58 milliards de tonnes de glace par an. En 2019, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations Unies a prédit que le niveau de la mer atteindrait probablement 1,1 mètre d’ici la fin du siècle. Cela pourrait, selon une autre étude, déplacer au moins 410 millions d’humains.

Dans une vie, le glacier Kokanee aura disparu. Mais peu importe à quel point cela a été important pour sa famille, Jordan Carter est plus préoccupé par un avenir sans aucun glacier.

« Je pense vraiment qu’il s’agit davantage d’une vue d’ensemble. C’est l’eau qui remplit nos lacs et nos cours d’eau. À quoi ça va ressembler sans ça ? »

Personne ne connaît vraiment la réponse, et le temps pour le savoir fond de jour en jour.

