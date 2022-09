Un glacier en Antarctique s’érode plus vite que prévu, selon une étude récente. Connu sous le nom de «glacier apocalyptique» pour sa capacité à élever le niveau de la mer à plusieurs pieds, le glacier fond le long de sa base sous-marine. L’étude publiée dans Nature Geoscience a révélé que le glacier Thwaites en Antarctique recule à un rythme d’environ 2,1 kilomètres par an, ce qui est plus rapide que ce que les scientifiques ont observé au cours des dernières décennies. Les chercheurs ont cartographié une zone tridimensionnelle à haute résolution du fond marin qui leur a donné un aperçu de la vitesse à laquelle le glacier a reculé et recule.

Des changements sont en cours ! #ThwaitesGlacier les scientifiques présentent des données d’observation qui montrent que des changements se sont produits dans le puissant glacier au cours de la décennie. La grande question est : à quelle vitesse ? #Crise climatique pic.twitter.com/GzAOG1t3go — Collaboration internationale sur le glacier Thwaites (@GlacierThwaites) 13 juin 2022

Visant les taux de recul passés du glacier Thwaites, les scientifiques ont analysé des formations en forme de côtes submergées dans l’océan polaire à une profondeur d’environ 700 mètres. Suite à cela, les modèles informatiques ont prédit que chaque côte devait se former chaque jour. Et à un moment donné, pendant environ six mois au cours des 200 dernières années, le front du glacier a reculé de 2,1 kilomètres par an, soit le double du taux enregistré à l’aide de satellites entre 2011 et 2019.

“Thwaites tient vraiment aujourd’hui par ses ongles, et nous devrions nous attendre à voir de grands changements sur de petites échelles de temps à l’avenir – même d’une année à l’autre – une fois que le glacier se retirera au-delà d’une crête peu profonde dans son lit”, a déclaré le géophysicien marin. et co-auteur de l’étude, Robert Larter.

Selon un rapport de l’International Thwaites Glacier Collaboration, quatre pour cent du niveau de la mer induit par le changement climatique ont été contribués par le «glacier apocalyptique», à lui seul. Si le glacier s’effondre soudainement, cela pourrait entraîner une élévation du niveau de la mer de 25 pouces ou plus.

L’océanographe Anna Wahlin, abordant le mécanisme d’analyse de Thwaites, a déclaré : « Il s’agissait d’une étude pionnière du fond de l’océan, rendue possible par les récentes avancées technologiques en matière de cartographie autonome des océans et une décision audacieuse de la fondation Wallenberg d’investir dans cette infrastructure de recherche. ”

Anna a ajouté : « Les images recueillies par Ran nous donnent un aperçu essentiel des processus qui se déroulent aujourd’hui à la jonction critique entre le glacier et l’océan. L’étude suggère que le glacier est capable de subir un recul soudain et rapide à l’avenir, similaire à ce qu’il a fait dans le passé.

