Le glacier de l’Antarctique, qui préfigure l’apocalypse, se dirige vers un effondrement catastrophique

La fonte du glacier Thwaites devrait s’accélérer Collaboration internationale autour du glacier Thwaites

Une enquête de six ans sur le vaste glacier Thwaites en Antarctique s’est conclue par de sombres perspectives quant à son avenir.

Souvent surnommé le « glacier de l’apocalypse », cet immense bloc de glace est comparable en taille à la Grande-Bretagne ou à la Floride et son effondrement entraînerait à lui seul une hausse du niveau de la mer de 65 centimètres. Pire encore, il devrait entraîner une perte plus importante de la calotte glaciaire recouvrant l’Antarctique occidental, provoquant une élévation catastrophique du niveau de la mer de 3,3 mètres et menaçant des villes comme New York, Calcutta et Shanghai.

Il s’agit d’une zone extrêmement isolée et difficile d’accès, mais l’International Thwaites Glacier Collaboration (ITGC), un programme de recherche conjoint entre le Royaume-Uni et les États-Unis, a réussi à y déployer 100 scientifiques au cours des six dernières années, utilisant des avions, des navires et des robots sous-marins pour étudier en détail la dynamique de cette glace. « C’était un défi énorme, mais nous avons vraiment beaucoup appris », explique-t-il. Ted Scambos à l’Université du Colorado à Boulder.

Ces découvertes montrent notamment que le glacier Thwaites est particulièrement vulnérable, car il repose sur un lit de roches situé bien en dessous du niveau de la mer et qui fond sous l’effet de l’eau de mer plus chaude. De plus, le substrat rocheux s’incline vers l’intérieur de la calotte glaciaire, de sorte qu’à mesure que le glacier recule, davantage de glace est exposée à l’eau de mer chaude, ce qui menace d’accélérer l’effondrement.

« Le lit devient de plus en plus profond », dit Mathieu Morlighem Le Dr. Jensen, du Dartmouth College de Hanover, dans le New Hampshire, membre de l’équipe ITGC, a déclaré : « Nous savons que ce glacier est instable. » Ses collègues et lui ont utilisé des modèles informatiques pour prédire l’état futur du glacier sous différents niveaux de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Ils ont découvert que « pour presque tous les scénarios d’émission de carbone, nous nous retrouvons face à cette instabilité » et que le front du glacier recule vers l’intérieur des terres. La question clé est de savoir à quelle vitesse cela pourrait se produire.

« Cela ne va pas conduire instantanément à un recul catastrophique l’année prochaine ou l’année d’après, mais, en même temps, nous sommes très sûrs que Thwaites va continuer à reculer, et finalement le recul va s’accélérer », dit Rob Larter « Nous ne pouvons pas donner de date précise pour cela », a déclaré un autre membre de l’équipe du British Antarctic Survey.

En fin de compte, cependant, les chercheurs de l’ITCG pensent que, d’ici la fin du 23rd Au cours du siècle prochain, le glacier Thwaites et une grande partie de la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental pourraient disparaître.

La bonne nouvelle, c’est que nous avons encore le temps d’influencer la rapidité de ce processus, en faisant des efforts drastiques pour réduire les émissions de carbone. « Nous pouvons gagner du temps », explique Morlighem. « Nous avons encore le contrôle sur la vitesse à laquelle Thwaites perd de la masse. »