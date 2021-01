Selon des scientifiques de la nation andine, le glacier bolivien Tuni disparaît plus rapidement que prévu, une situation qui aggravera probablement les pénuries d’eau qui sévissent déjà dans la capitale La Paz, à seulement 60 km.

Des scientifiques de l’Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), qui surveillent le Tuni et d’autres glaciers régionaux, ont déclaré à Reuters que le glacier autrefois tentaculaire avait été réduit à seulement un kilomètre carré.

Là où ils avaient prédit que cela durerait jusqu’en 2025, ils disent maintenant que sa disparition est imminente.

«Tout ce secteur était autrefois recouvert de glace», a déclaré le Dr Edson Ramírez, glaciologue universitaire. Sur une grande partie de l’ancien chemin du glacier, il ne reste plus que des roches décolorées, exposées pour la première fois depuis des siècles.

Bien que le glacier recule depuis le petit âge glaciaire, lorsque d’énormes champs de glace ont surmonté de nombreuses montagnes andines, le climat en évolution rapide a accéléré le processus, selon les scientifiques boliviens.

Les pluies torrentielles et la sécheresse sont devenues plus courantes et les neiges de montagne moins prévisibles, ont-ils déclaré.

Le changement climatique et la disparition rapide des glaciers ont coïncidé avec un déplacement des campagnes vers les villes de Bolivie, affirment les chercheurs, faisant pression sur des sources d’eau déjà défaillantes.

Yola Choque, qui cultive du quinoa dans la ville de Viacha, à environ 25 km de la ville de La Paz, dit que sa récolte a souffert.

« Il n’a pas plu depuis des mois, je pense que cela doit être dû au changement climatique, c’est pourquoi Pachamama (la Terre Mère) s’est mis en colère et il ne pleut pas », a-t-il déclaré dans sa langue natale aymara.

Pendant ce temps, El Alto, la ville sœur de la capitale La Paz, croît d’environ 5% par an, selon le scientifique des glaciers Ramirez.

Alors que les populations situées au pied des Andes ne dépendent pas entièrement de l’eau des hauts glaciers andins de Bolivie, la glace des montagnes a alimenté des rivières utilisées pour l’irrigation des cultures et au moins 20% de l’approvisionnement en eau de La Paz, disent les scientifiques.