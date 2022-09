Le glacier « apocalyptique » de Thwaites se désintègre plus vite que prévu

Un grand glacier en Antarctique qui pourrait élever le niveau de la mer de plusieurs pieds se désintègre plus rapidement que prévu, selon une nouvelle étude publiée lundi dans la revue Nature Geoscience.

Le glacier Thwaites – surnommé le «glacier apocalyptique» parce que les scientifiques estiment que sans lui et ses plates-formes de glace, le niveau de la mer pourrait monter de plus de 3 à 10 pieds – se trouve dans la partie ouest du continent. Après l’avoir récemment cartographié en haute résolution, un groupe de chercheurs internationaux a découvert que l’étendue glaciaire avait connu une phase de “retrait rapide” au cours des deux derniers siècles – sur une durée de moins de six mois.