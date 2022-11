Le glaçage sur le gâteau

– Paroles de Jane Zatlyny Photographie de mariage par Lia Crowe

La pandémie de COVID-19 a affecté tant de facettes de nos vies, mais les couples essayant de se marier ont été confrontés à des défis particulièrement difficiles. Au cours de la première année de la pandémie, en particulier, les mariages ont été reportés, souvent plusieurs fois, et l’incertitude a dominé la journée.

Jane Carson et son mari Tyler Leblanc se sont fiancés en 2019 et devaient se marier en septembre 2020.

“Lorsque la pandémie a commencé en mars, nous pensions que nous serions en sécurité pour septembre, mais ce n’était évidemment pas le cas”, explique Jane. “Nous avons continué à essayer de tirer le meilleur parti d’une mauvaise situation, mais avec les restrictions en constante évolution, nous avons trouvé très stressant d’essayer de planifier un mariage.”

Jane et Tyler ont organisé plusieurs petits événements festifs sur le chemin de l’autel, y compris une fête pour célébrer l’anniversaire de leur date de mariage d’origine avec leur famille immédiate. Enfin, lors de leur troisième tentative, en août 2022, le couple Victoria s’est marié sur la plage de Tofino.

« Il s’est avéré que c’était tout ce que nous voulions », dit Jane.

Cristina Fazio et Sam Powell, également de Victoria, se sont fiancés à l’été 2021. Ils avaient vu des amis contraints d’annuler et de réserver à nouveau leurs mariages, mais ils espéraient qu’avec la fin de la première année de la pandémie, ils pourraient garder leur date de mariage été 2022.

“Nous avions toujours eu l’intention d’avoir un mariage de bonne taille, alors nous avons parié que COVID nous laisserait mener à bien nos projets”, explique Sam.

Le couple a essayé de rester flexible et de ne pas trop s’investir dans ce qu’ils projetaient.

« Si nous n’avions pas pu organiser un mariage plus important, nous aurions tout de même conservé la date », ajoute Cristina.

Heureusement, ils ont pu procéder comme prévu à leur mariage en août.

“Les couples ont maintenant tellement d’appréciation qu’ils peuvent réellement se marier”, déclare Diane Hall, ancienne présidente et éditrice de Cloches de mariage et rédacteur en chef de WeddingWire Canada: “Quand ils planifient leurs mariages, ils ne tiennent rien pour acquis.”

Voici un aperçu des tendances de mariage qui persisteront probablement même après que la pandémie soit bel et bien – nous l’espérons – dans nos rétroviseurs.

Des mariages hautement personnalisés

Avant 2020, les styles de mariage étaient fortement influencés par les célébrités et les influenceurs, explique Diane.

Pas autant aujourd’hui : “Les couples personnalisent beaucoup plus leurs mariages et sont beaucoup plus intentionnels avec leurs dépenses de mariage, que cela prenne la forme d’embaucher une équipe diversifiée de fournisseurs de mariage, de soutenir les fournisseurs locaux et les organisations caritatives, ou de réduire leur empreinte carbone. .”

Nous assistons également à des mariages plus “formels détendus”, dit-elle : “Les couples restent intéressés par les mariages élégants, et l’utilisation de photographies dignes d’Instagram pour documenter leur style de mariage reste une partie très importante de la journée.”

Petites listes d’invités

Bien qu’il s’agisse d’une exigence obligatoire pendant les jours les plus graves de la pandémie, les petites listes d’invités sont restées populaires auprès de nombreux couples, explique Jessica Minnie, propriétaire et directrice créative de Petite Pearl Events à Vancouver.

“Alors que les gens assistaient à de belles célébrations intimes, ils devenaient plus à l’aise pour prendre cette décision par eux-mêmes.”

Des listes d’invités plus petites permettent également aux couples de créer une expérience de mariage plus luxueuse pour eux-mêmes et leurs invités.

Embaucher une aide professionnelle

Engager un organisateur de mariage est toujours un investissement judicieux, d’autant plus en période d’incertitude.

“Avec cette décision, vous aurez de l’expérience dans votre poche à chaque étape du processus et pourrez profiter du voyage de planification, ainsi que des semaines précédant le jour de votre mariage et bien sûr du jour du mariage lui-même”, déclare Jessica.

Les planificateurs de mariage aident également les couples à démystifier les contrats des fournisseurs et à s’assurer que les politiques d’annulation sont en place.

Souplesse

Les vendeurs de mariage ont appris à intégrer davantage de plans d’urgence dans leurs recommandations, sachant que les choses pourraient changer. Par exemple, cette belle arche florale personnalisée peut désormais être utilisée à l’intérieur ou à l’extérieur et déplacée, explique Diane.

“Cela a peut-être d’abord été un autel, mais peut également être placé derrière une table de mariage ou utilisé comme toile de fond pour un photomaton.”

Le retour des élopementss

Sara Laking, photographe/propriétaire de Sara Spectrum à Tofino, a constaté une croissance continue des fugues, ou « mini-monnaies », où il n’y a généralement que le couple, le photographe, peut-être un organisateur de mariage et un officiant présents à la cérémonie, et une fête a lieu plus tard.

« Il n’y a aucune distraction et ils sont vraiment capables de se détendre », dit-elle. “Cela crée une expérience très authentique.”

Jessica a vu plus de couples se marier légalement avant ou après la cérémonie proprement dite.

“Nous encourageons les couples à le rendre légal pendant leur répétition ou en privé immédiatement après la cérémonie pour un moment très spécial ensemble, en trinquant un verre et en obtenant de belles captures de cet énorme moment de leur vie”, dit-elle.

Plus de mariage en plein airgs

À WeddingWire CanadaDiane a remarqué que le cadre extérieur demeure très important pour les couples canadiens, et pas seulement pour prévenir une éventuelle transmission de la COVID-19.

“Les mariages en plein air permettent beaucoup plus de créativité autour de la décoration, de la location de tentes et d’autres détails”, explique-t-elle. “Les couples peuvent avoir des food trucks et des bars mobiles dans de vieilles remorques vintage pour créer une ambiance de festival.”

Les mariages en plein air ouvrent également la possibilité de prendre des photos aériennes.

« Il s’agit vraiment d’utiliser Mère Nature pour créer ce bel environnement », ajoute Diane.

Mariages hybrides

Les interdictions de voyager ont à l’origine conduit à cette tendance, mais les mariages hybrides semblent être là pour rester, en particulier dans les cas où les frais de voyage seraient prohibitifs pour les invités.

“Ils autorisent également le couple à vivre une expérience plus luxueuse pour leur événement en personne”, explique Diane, ajoutant que la couverture virtuelle peut être assez élaborée et inclusive. “Les couples peuvent également créer un cocktail signature et envoyer à leurs invités virtuels une recette ou un paquet cadeau avec une mini bouteille de pétillant, un gâteau de mariage et un cadeau de fête afin qu’ils puissent se sentir partie prenante de la célébration.”

C’est l’heure de la fête

Après l’isolement des deux premières années de la pandémie, les couples et leurs invités sont prêts à se laisser aller.

« Cette génération veut toujours vraiment se marier », dit Diane. “Alors que la responsabilité incombe désormais davantage au couple quant aux mesures de sécurité qu’il prend, tout le monde veut vraiment célébrer.”

Trinquons à ça!

Histoire reproduite avec l’aimable autorisation de Boulevard Magazine, une publication de Black Press Media

Aimez Boulevard Magazine sur Facebook et suivez-les sur Instagram

Mariages