Le gisement de pétrole canadien devrait dépasser le record de production de 2022, mais seulement légèrement

Les sociétés pétrolières et gazières canadiennes devraient augmenter leurs dépenses en 2023, mais les analystes affirment que ce sera une autre année de croissance modeste et non un retour aux périodes de prospérité.

Pour l’industrie énergétique du Canada, 2022 a finalement été l’année qui a finalement mis fin à une décennie de faiblesse des prix des produits de base et a ramené la prospérité dans le secteur. Avec la levée des restrictions mondiales en cas de pandémie, la guerre en Ukraine et l’impact cumulatif d’années de sous-investissement dans le pétrole et le gaz, les prix de l’énergie ont atteint des niveaux record en 2022 et les entreprises canadiennes ont récolté des bénéfices records.

Mais la plupart de ces bénéfices ont servi à rembourser la dette et à récompenser les actionnaires, et non à de grands projets de construction ou d’infrastructure. Et même si les prix des matières premières devraient rester sains en 2023, ce thème devrait perdurer.

“Les producteurs de pétrole sont devenus beaucoup plus disciplinés financièrement au cours des six ou huit dernières années”, a déclaré Philip Petursson, stratège en chef des investissements chez IG Wealth Management, ajoutant que la menace d’une récession imminente en 2023 est l’un des facteurs empêchant les sociétés pétrolières et gazières d’obtenir emporté avec des plans de dépenses.

“Ce que nous savons, c’est qu’en période de ralentissement économique, la demande de pétrole chute”, a déclaré Petursson. “Je pense donc que (les entreprises) voudront être un peu plus mesurées et ne pas dire” hé, les prix du pétrole vont juste augmenter – allons-y en 2023. ” ”

En Alberta seulement, au cours des 10 premiers mois de 2022, la production de brut a atteint en moyenne 3,7 millions de barils par jour – un record absolu grâce à la demande mondiale en hausse, selon ATB Financial.

Les experts affirment que la production sera encore plus élevée en 2023, sur la base des budgets d’investissement déjà publiés et des prévisions de production des sociétés pétrolières et gazières. De nombreuses entreprises ont été en mesure de rembourser d’importants montants de dette en 2022, elles disposeront donc de plus de flux de trésorerie l’année prochaine tant que les prix des matières premières se maintiendront autour de 75 $ US le baril.

De plus, l’expansion de l’oléoduc Trans Mountain devrait être terminée d’ici la fin de l’année, offrant une capacité de transport supplémentaire aux sociétés pétrolières et augmentant le potentiel de croissance des exportations.

L’Association canadienne des producteurs pétroliers dit qu’elle s’attend également à ce que les investissements dans le gaz naturel et le gaz naturel liquéfié augmentent jusqu’en 2023, alors que l’installation d’exportation de LNG Canada près de Kitimat, en Colombie-Britannique, continue de progresser vers une date d’achèvement en 2025.

Petursson a déclaré qu’il s’attend à ce que la production pétrolière canadienne en 2023 dépasse le record de 2022, mais seulement d’un cheveu.

“Je pense que cela augmentera un peu à cause des projets déjà en place”, a-t-il déclaré. “Mais je ne pense pas que vous allez voir la mentalité” drill, baby, drill “d’il y a des décennies.”

Jonah Reznick, analyste de recherche principal chez Wood Mackenzie, a déclaré que les budgets d’investissement de 2023 dévoilés jusqu’à présent par les sociétés pétrolières et gazières canadiennes montrent des augmentations “significatives” des dépenses en capital prévues – de l’ordre de 5 à 6% en moyenne – d’une année sur l’autre. -an.

Mais il a dit qu’une grande partie de cela est due à des projets plus petits et ne peut être comparée aux mégaprojets et à l’expansion rapide de l’industrie qui ont eu lieu pendant les années de boom d’avant 2014.

“Si vous le prenez net de l’inflation, je ne pense pas que nous assistons à d’énormes dépenses en capital”, a déclaré Reznick. “Les producteurs ne répondent pas avec des types de réponses historiques, même si nous constatons des fondamentaux solides pour les matières premières.”

En 2023, l’industrie continuera probablement à se concentrer sur les rendements des actionnaires et à maintenir la viabilité financière de leurs entreprises, a déclaré Reznick. Il a ajouté qu’en plus de l’incertitude économique mondiale, le secteur canadien du pétrole et du gaz est confronté à des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de plus en plus agressifs. Le gouvernement fédéral est actuellement en train d’élaborer un plafond législatif sur les émissions du secteur, ce à quoi l’industrie s’oppose.

Mike Belenkie, PDG d’Advantage Energy Ltd., – un producteur de taille moyenne fortement axé sur le gaz naturel, avec des actifs dans la région de Montney en Alberta – a déclaré que son entreprise prévoyait de croître à un taux de 10 à 12% au cours de la prochaine plusieurs années.

« Nous n’avons probablement jamais été en meilleure position qu’aujourd’hui. Notre dette est très faible, notre production augmente, notre équipe est stable et en mode d’exécution très stable », a déclaré Belenkie.

Mais il a ajouté qu’il blâmait des années de politique du gouvernement fédéral – y compris un système de tarification du carbone qui, selon lui, place les producteurs canadiens dans une position concurrentielle désavantageuse par rapport à leurs homologues américains, et un environnement réglementaire et politique qui rend difficile la construction de grands projets – pour avoir contraint le l’industrie dans son ensemble et mettant fin à l’ère des grands projets.

« Au cours de la dernière décennie, la plupart des entreprises qui étaient faibles se sont éteintes et ont disparu. Et les entreprises qui restent sont assez solides et ont la capacité de résister à beaucoup de volatilité », a déclaré Belenkie.

“Mais la plupart de l’industrie a presque abandonné l’idée que nous pourrons un jour fournir plus d’énergie au monde”, a-t-il dit, ajoutant qu’il ne comprend pas, par exemple, pourquoi le gouvernement canadien ne travaille pas à développer la capacité de GNL sur la côte est pour aider à faire face aux pénuries de gaz naturel en Europe et réduire la dépendance au charbon.

« Nous opérons maintenant dans une industrie fortement contrainte. Et nous avons abandonné presque toutes les illusions sur la disparition de ces contraintes.

Amanda Stephenson, La Presse Canadienne

