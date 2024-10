Le gilet pare-balles du drapeau de l’Union de Banksy sera vendu aux enchères chez Sotheby’s

Le gilet pare-armes, fabriqué à partir d’un ancien vêtement de la police, présente une image du drapeau Union Jack et fait allusion aux niveaux élevés de criminalité au couteau et de violence des gangs dans les villes britanniques.

La vente très attendue de Love Is In The Bin a vu neuf enchérisseurs se battre pendant environ 10 minutes

Le 5 octobre 2018, Sotheby’s a mis aux enchères « Girl With Balloon » de Banksy, l’une des œuvres les plus connues de l’artiste réalisée en 2006.

Quelques instants après que la pièce ait été vendue pour 1 042 millions de livres sterling, la toile d’une jeune fille cherchant un ballon en forme de cœur s’est déchiquetée à travers le cadre.

Rebaptisée plus tard « Love Is In The Bin », l’œuvre est revenue aux enchères en 2021 et a été vendue pour un montant record de 18,6 millions de livres sterling.