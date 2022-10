Le Gift Box de Genève fête ses 75 ans d’activité – Shaw Local

GENÈVE – The Gift Box, 310 W. State St., Genève fêtera cette année sa 75e année d’activité, selon un communiqué de presse.

En novembre 1947, Edythe Anderson a ouvert le magasin et a non seulement réalisé son rêve de posséder sa propre entreprise dans l’après-guerre, mais elle a également partagé l’amour de son héritage familial suédois avec la communauté locale et ses habitants, selon le communiqué.

A cette époque, la région avait été colonisée par un grand nombre d’immigrants scandinaves et leurs familles, notamment à Genève.

L’entreprise familiale célébrera cette étape sous la direction de sa troisième génération de propriétaires, les filleuls d’Anderson, Hans et Maria Jonsson.

Hans Jonsson, copropriétaire de The Gift Box à Genève avec Maria Jonsson, fêtera cette année le 75e anniversaire de l'entreprise.

Avant leur intendance, leur père Lennart Jonsson, qui a immigré de Suède en 1954, a travaillé pour Anderson. À sa retraite, il a agrandi l’entreprise et l’a exploitée pendant près de 30 ans.

Maria Jonsson, copropriétaire de The Gift Box à Genève avec Hans Jonsson, fêtera cette année le 75e anniversaire de l'entreprise.

L’emplacement de State Street est la vitrine d’origine et pendant plus de 40 ans, il a également été le siège de Cole Travel Service, une agence de voyages exploitée par Lennart spécialisée dans les voyages et les circuits en Scandinavie.

Les propriétaires prévoient de présenter plusieurs artisans dans le magasin les week-ends de novembre et décembre dans le cadre de son 75e anniversaire, indique le communiqué.