Le GIC de Singapour annonce des rendements stables dans un contexte d’incertitude sur l’inflation

Le fonds souverain de Singapour, GIC, a annoncé des rendements stables pour l’année, mais a mis en garde contre de “profondes incertitudes” alors que les investisseurs sont confrontés à des inquiétudes concernant l’inflation, les risques de pandémie et les défis géopolitiques.

Le portefeuille du fonds a enregistré un taux de rendement nominal annualisé en dollars de 7 % sur une période de 20 ans se terminant le 31 mars 2022, GIC a déclaré dans son rapport annuel publié mercredi.

Il a également atteint un taux de rendement réel annualisé sur 20 ans glissants de 4,2 % pour la période se terminant le 31 mars, après avoir éliminé l’inflation.

Pourtant, GIC, qui compte parmi les plus grands investisseurs mondiaux, a brossé un tableau plutôt sombre de l’environnement mondial.

“Des années d’inquiétudes sur la déflation se sont transformées en inquiétudes sur une inflation élevée, forçant les décideurs économiques à annuler les politiques de relance”, a déclaré le directeur général Lim Chow Kiat dans le rapport.

“Dans le même temps, le temps presse pour la crise climatique, le risque de pandémie persiste et les conflits géopolitiques et les schismes politiques nationaux se multiplient. Il n’y a pas de choix facile pour les décideurs et les chefs d’entreprise, et par conséquent pour les investisseurs.”