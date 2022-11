Le Ghana survit à un thriller de cinq buts contre la Corée du Sud

La victoire 3-2 du Ghana sur la Corée du Sud donne aux Black Stars l’espoir de se qualifier pour la phase à élimination directe de la Coupe du monde de football 2022.

Le Ghana a déployé les changements

Après la défaite 3-2 du Ghana contre le Portugal, l’entraîneur-chef Otto Addo a apporté trois changements à la formation de départ. Le 4-3-3 a remplacé le 5-3-2. Les arrières latéraux Gideon Mensah et Tariq Lamptey ont remplacé Baba Rahman et Alidu Seidu. Le défenseur central Alexander Djiku a cédé sa place à Jordan Ayew.

Sur leurs 26 joueurs, seuls deux ont déjà participé au plus grand tournoi du sport. Les deux sont le capitaine Andre Ayew et son jeune frère Jordan, fils du joueur légendaire Abedi Pele.

Alors que Muhammad Kudus est nommé joueur du match Budweiser après le match, Jordan est sans doute l’athlète le plus décisif sur le terrain.

Dans les premières phases du match, les Taegeuk Warriors affirment leur domination en obtenant six coups de pied de coin en courte succession. Cependant, aucun des coups de pied arrêtés ne crée de tir au but. À la 24e minute, la Jordanie utilise un coup franc pour centrer dans la surface de réparation et l’arrière central Mohammed Salisu conserve le ballon libre pour donner l’avantage au Ghana. Dix minutes plus tard, l’attaquant de Crystal Palace délivre une autre passe délicieuse dans la surface de réparation et la tête de Mohammed Kudus donne une avance de 2-0.

La Corée du Sud contre-attaque

Au début de la seconde mi-temps, la Corée du Sud répond avec deux buts en trois minutes pour égaliser le match. Le premier survient à la 58e minute lorsque Lamptey remporte un ballon mais est rapidement dépossédé et un centre de Lee Kang-In est dirigé par Cho Gue-Sung. Le second arrive après une rapide progression de passes se terminant par une tête aérienne de Gue-Sung. Le stade Education City entre en éruption. Une fois de plus, le Ghana se retrouve dans une affaire pleine d’action et de score élevé. Cette fois-ci, ils l’emporteront.

Kudus sauve la journée

A la 68e minute, Mensah chevauche Jordan sur le flanc gauche et reçoit le ballon et fouette dans un centre bas. La tentative de tir d’Inaki Williams rate le ballon. Son malheur se transforme en deuxième but de Kudus. La main droite du gardien Kim Seung-Gyu touche le ballon mais est incapable de l’empêcher d’entrer dans le filet. Les Taegeuk Warriors dominent massivement la possession de possession pendant toute la durée du match alors qu’ils poursuivent l’égalisation. Cela ne vient jamais.

Selon le classement FIFA, il s’agit de la deuxième plus grosse surprise du tournoi. Il n’est dominé que par l’Arabie saoudite battant l’Argentine. Le Ghana se dirige maintenant vers son troisième match contre l’Uruguay vendredi avec une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale.