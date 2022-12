Le Ghana prêt à se venger de l’Uruguay pour le handball de Suarez

Il y a une place en huitièmes de finale de la Coupe du monde à gagner lorsque le Ghana et l’Uruguay joueront à Al Wakrah vendredi mais, pour les Black Stars d’Afrique, il y a encore plus en jeu.

12 ans se sont écoulés depuis leur seule autre rencontre, le quart de finale de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, lorsque l’attaquant uruguayen Luis Suarez a délibérément arrêté la tête de Dominic Adiyiah avec ses mains dans la dernière minute de la prolongation. Cela a déclenché une séquence d’événements qui s’est terminée par la sortie du Ghana du tournoi de la manière la plus dramatique et a privé l’Afrique de ses premiers demi-finalistes de la Coupe du monde.

C’est un moment qui pique toujours autant que le président de la FA du Ghana, Kurt Okraku, a déclaré lors du tirage au sort pour le Qatar : “Ce sera l’heure de la revanche”.

Pour certains supporters ghanéens, même éliminer l’Uruguay vendredi ne suffira pas à effacer le souvenir de Johannesburg.

Les actions de Suarez ont mis fin à la participation du Ghana à la Coupe du monde mais ont également empêché un moment d’histoire pour le football africain, qui n’a encore eu que trois équipes (le Cameroun en 1990, le Sénégal en 2002 et le Ghana lui-même en 2010) d’atteindre un quart de finale, et encore moins d’aller plus loin. .

Mais ce n’est pas seulement l’arrêt flagrant de Suarez sur la ligne de but qui a provoqué la colère de tout un continent.

Suarez a regardé le penalty résultant de l’embouchure du tunnel après que l’arbitre portugais Olegario Benquerenca ait montré un carton rouge.

Asamoah Gyan a frappé le ballon sur la barre transversale et les caméras ont surpris Suarez en train de célébrer sauvagement.

Le match, qui s’est terminé 1-1, s’est finalement soldé par une séance de tirs au but, remportée 4-2 par l’Uruguay. Impénitent par la suite, Suarez a qualifié son intervention de “main de dieu” – un clin d’œil au but de Diego Maradona en handball pour l’Argentine contre l’Angleterre en 1986.

“Suarez nous a trompés”, a déclaré à ESPN l’ancien défenseur ghanéen John Paintsil, qui a joué ce soir-là.

“Je me souviendrai toujours de ce qu’il a fait, ce qui ne fait pas partie des règles du football. Nous avons été trompés par lui. En utilisant les deux mains sur la ligne et en le faisant délibérément pour nous empêcher d’aller en demi-finale, je dirais que Suarez n’était pas pas un professionnel. Il a triché.

Le tristement célèbre handball sur la ligne de but de Luis Suarez a privé le Ghana d’une place en demi-finale de la Coupe du monde 2010. ROBERTO SCHMIDT/AFP via Getty Images

Suarez, aujourd’hui âgé de 35 ans, fait partie de l’équipe d’Uruguay au Qatar et pourrait s’aligner contre le pays où il est considéré comme un méchant depuis plus d’une décennie.

“C’est une récompense”, a déclaré Joseph Dadson, fan du Ghana, à ESPN. “Lorsque le tirage au sort a été effectué, tout le monde au Ghana a pensé : ‘Enfin une chance de se venger.’

“C’était la première fois que l’Afrique organisait une Coupe du monde et c’était la première fois qu’une équipe africaine allait en demi-finale et cela ne s’est pas produit et tout cela à cause de Suarez. Il nous l’a volé.

“C’était dévastateur, et pas seulement pour le Ghana mais pour toute l’Afrique. À ce moment-là, toute l’Afrique était derrière le Ghana et la défaite et la façon dont cela s’est passé étaient de trop. C’était dévastateur.”

Groupe H généraliste O ré L GD STP 1 – Portugal 2 2 0 0 +3 6 2 – Ghana 2 1 0 1 0 3 3 – Corée du Sud 2 0 1 1 -1 1 4 – Uruguay 2 0 1 1 -2 1 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

Joseph a fait le voyage de 6 000 milles (9 650 km) du Ghana à Doha pour soutenir son équipe pendant la phase de groupes. Il restera plus longtemps si Suarez est vaincu vendredi.

“C’est un très gros match”, a-t-il ajouté. “Nous étions la meilleure équipe en 2010 et il est temps de le prouver enfin.”

Que ce soit le Ghana ou non, Paintsil espère que 2022 sera l’année où une équipe africaine se qualifiera pour le dernier carré d’une Coupe du monde.

Les champions en titre de la Coupe d’Afrique des Nations, le Sénégal, ont déjà réservé leur place en huitièmes de finale – ils affronteront l’Angleterre dimanche – et le Ghana est sûr de suivre s’il peut battre l’Uruguay.

En tant que continent sur la plus grande scène du football, l’Afrique rattrape toujours ses homologues d’Europe et d’Amérique du Sud car, jusqu’à France 98, ils n’étaient assurés que de trois qualifications, alors qu’ils sont maintenant cinq. En 2026, lorsque la Coupe du monde sera étendue à 48 nations, l’Afrique aura la garantie de neuf participants.

Peut-être plus important encore, les joueurs africains rejoignent les meilleurs clubs européens avec une régularité croissante et en octobre, le Sénégal Sadio Manéautrefois de Liverpool et jouant maintenant pour le Bayern Munich, a été élu deuxième meilleur joueur du monde.

“Les pays africains peuvent rivaliser avec les meilleurs au monde et le ciel est la limite”, a déclaré Paintsil, qui a passé des séjours à West Ham United, Fulham et Leicester City.

Des progrès sont également réalisés sur la ligne de touche et pour la première fois, chaque nation africaine présente à la Coupe du monde est dirigée par un entraîneur africain. Le Ghana est dirigé par Otto Addo, 47 ans, qui a une expérience d’entraîneur avec le Borussia Dortmund, où il était autrefois joueur.

“Si vous regardez toutes les grandes équipes européennes, il y a des joueurs africains là-bas et nous avons des entraîneurs africains ici”, a déclaré Joseph. “Le succès africain est juste au coin de la rue.”

Le Ghana espère que battre l’Uruguay pourra être la plate-forme d’une autre campagne mémorable, mais lorsque Paintsil s’assiéra pour regarder le match, il y aura toujours un sentiment tenace de ce qui aurait pu être. C’est le coup franc de Paintsil dans la surface de réparation qui a provoqué le chaos à la fin de l’affrontement en 2010 et il n’est pas facile de l’oublier.

“Je n’ai rien contre Suarez, il a fait ce qu’il a fait pour son pays”, a-t-il déclaré. “Les erreurs font partie de l’être humain mais même après 12 ans, je suis toujours déçu de ce qu’il a fait.

“C’était une chose énorme qu’il a faite pour toute l’Afrique, pas seulement pour le Ghana. Le Ghana aurait été le premier pays africain à être en demi-finale, mais la façon dont nous allions, nous allions directement à la finale et remportions le trophée parce que nous y croyions tellement.

“Nous avons senti que le monde entier était derrière nous, pas seulement l’Afrique. C’était une énorme déception.”

Paintsil insiste sur le fait que malgré l’histoire du Ghana avec Suarez, l’Uruguayen serait toujours le bienvenu dans le pays s’il décidait un jour de lui rendre visite.

Joseph, cependant, n’en est pas si sûr.

Pourrait-il un jour pardonner à Suarez ? “Nous verrons vendredi,” rit Joseph.