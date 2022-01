Le Ghana licencie l’entraîneur Milovan Rajevac après son départ anticipé de la CAN

Le Ghana a confirmé le limogeage de l’entraîneur Milovan Rajevac après sa sortie surprise de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (AFCON) et doit maintenant agir rapidement pour trouver un nouvel entraîneur pour les éliminatoires de la Coupe du monde dans deux mois.

On s’attendait à ce que Rajevac soit limogé après la défaite 3-2 du Ghana contre les minuscules îles Comores la semaine dernière pour terminer en bas de son groupe d’ouverture et quitter le tournoi au Cameroun plus tôt, bien qu’il fasse partie des équipes les plus appréciées.

Son limogeage a été exigé par le ministère ghanéen des sports au lendemain de la défaite mais n’a été confirmé que jeudi, après une réunion de la direction de la Ghana Football Association la veille.

2 Connexe

« Après avoir examiné trois rapports et engagements avec des parties prenantes clés, la GFA a décidé de mettre fin à sa relation avec l’entraîneur Milovan Rajevac », indique un communiqué.

« La GFA annoncera bientôt l’équipe technique et le comité de gestion reconstitués après un engagement en bonne et due forme avec toutes les parties prenantes concernées. »

Rajevac, 68 ans, n’était de retour au poste que depuis quatre mois, lors de son deuxième passage à la tête des Black Stars.

Il a été réembauché en septembre après que le Ghana ait pris un mauvais départ pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, mais s’est rétabli pour remporter son groupe et se qualifier pour les éliminatoires de mars, où il affrontera le Nigeria.

Rajevac était entraîneur lorsque le Ghana a atteint les quarts de finale de la Coupe du monde en 2010, avant d’occuper des postes en équipe nationale en Algérie, au Qatar et en Thaïlande.

Le Serbe est la première victime managériale de la finale de la Coupe des Nations au Cameroun.