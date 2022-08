Le Ghana inflige un nouveau revers à son grand rival, le Nigeria, dans le CHAN

Johannesburg (AFP) – Le Ghana a infligé un nouveau revers au Nigeria avec une victoire 2-0 sur ses féroces rivaux lors du deuxième tour aller du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) dimanche.

Le Nigeria a subi une défaite choc contre le Ghana en mars dernier lors d’un barrage pour décider quel pays se qualifierait pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Outsiders, surtout après avoir été tenu en échec 0-0 à domicile lors du match aller, le Ghana a forcé un match nul 1-1 au Nigeria pour s’imposer aux buts à l’extérieur et réserver une quatrième apparition en Coupe du monde.

Dans le Championnat des Nations, qui est réservé aux footballeurs évoluant dans leur pays de naissance, Daniel Barnieh a converti un penalty pour maintenir un record de but par match au CHAN.

Barnieh a marqué dans les deux manches d’une victoire 4-0 au premier tour contre le Bénin tandis que le Nigeria a reçu un laissez-passer.

Seidu Suraj, un coéquipier de Barnieh au célèbre club d’Accra Hearts of Oak, a ajouté un deuxième but potentiellement crucial à quatre minutes de la fin à Cape Coast.

Le match retour est prévu à Abuja le week-end prochain, le Nigeria devant remporter le match retour par au moins deux buts pour avoir une chance d’atteindre la finale à 18 nations en Algérie.

Le Ghana a un bilan mitigé du CHAN – terminant deuxième dans deux des trois premières éditions mais ne parvenant pas à se qualifier pour les trois derniers tournois.

Le Nigeria a été tout aussi incohérent, ne se qualifiant que trois fois en six tentatives et s’inclinant 4-0 contre le Maroc, hôte de la finale de 2018.

L’Afrique du Sud a aligné une équipe affaiblie en raison d’engagements en club et s’est inclinée 2-0 contre l’Angola à Luanda, où Augusto Carneiro a marqué en première mi-temps et Jaredi Teixeira après la mi-temps.

Les Sud-Africains ont un bilan lamentable du CHAN, ne se qualifiant qu’une seule fois, avec leur deuxième apparition en finale car ils étaient les hôtes de 2014.

Ils ont été éliminés par l’Angola lors des éliminatoires de 2016 et un sort similaire les attend dimanche prochain à moins qu’ils ne renforcent une équipe jeune, principalement inexpérimentée.

Travis Mutyaba a marqué à une minute de la fin pour donner à l’Ouganda une victoire 1-0 sur la Tanzanie dans un derby d’Afrique de l’Est à Dar es Salaam.

L’Ouganda partage avec la République démocratique du Congo et le Zimbabwe le record du plus grand nombre de qualifications – cinq sur six tentatives.

Mais les Ougandais n’ont cessé de décevoir lors des finales, ne remportant qu’un seul des 15 matches et en perdant neuf tout en faisant des sorties au premier tour à chaque fois.

Il y a eu plusieurs surprises au match aller, notamment la Guinée équatoriale qui a devancé le Cameroun 1-0 à Malabo et la République centrafricaine qui a battu le Congo 2-1 à Brazzaville.