Le Ghana fait face au défi le plus difficile de la Coupe du monde contre le Portugal

Le sélectionneur de l’équipe nationale Otto Addo participera à sa deuxième Coupe du monde avec le Ghana. D’abord en tant que joueur en 2006, et maintenant en tant qu’entraîneur-chef. Et il guidera la plus jeune équipe du tournoi Qatar 2022 à travers le groupe le plus difficile.

Réinitialisation culturelle

Après que le Ghana n’ait pas réussi à se qualifier pour la phase à élimination directe pour la première fois de l’histoire de la Coupe d’Afrique des Nations, Addo est devenu l’entraîneur-chef par intérim. L’objectif est de se qualifier pour la Coupe du monde face à son rival nigérian dans le Jollof Derby. Les Black Stars gagnent 1-1 sur les buts à l’extérieur et, par conséquent, la FA du Ghana supprime l’étiquette provisoire du titre d’Addo. Le joueur de 47 ans a déjà annoncé qu’il quitterait ses fonctions après la compétition. Les enjeux sont élevés pour l’ancien international ghanéen, et il veut rendre fiers les supporters des Black Stars pour de nombreuses raisons.

Addo a déclaré ceci au journal allemand Ruhr Nachrichten :

« …pour les Ghanéens, cette Coupe du monde est aussi un bonus supplémentaire, car le pays n’est pas un grand joueur sur le plan international, politique et économique. L’Afrique est généralement sous-représentée en tant que continent, de sorte que la Coupe du monde est plus qu’un simple événement sportif. Malgré tous les problèmes qui existent dans le pays, chaque victoire apporte plus de paix et de stabilité.

Changements tactiques

Addo est un Allemand d’origine, né à Hambourg d’immigrants ghanéens. Il a joué comme ailier pour six équipes au cours de sa carrière de 16 ans, notamment le Borussia Dortmund. En tant que personne qui a lui-même changé de nationalité, il a réussi à convaincre Inaki Williams et Tariq Lamptey de rejoindre les Black Stars. Ils ont le potentiel d’être des joueurs clés de l’équipe, rejoignant Mohammed Kudus de l’Ajax et Thomas Partey d’Arsenal.

Au cours de l’année, Addo a utilisé plusieurs alignements pour déterminer la meilleure formation et le meilleur positionnement tactique pour son équipe. Il semble que le 4-2-3-1 soit sa préférence, le 4-3-3 étant le deuxième. Dans les deux configurations, Kudus est le X-Factor. Il joue soit plus haut sur le terrain en tant que numéro 10, soit en reliant le jeu entre le milieu de terrain et l’attaque.

Partey aborde la Coupe du monde en pleine forme. Il est sans doute le meilleur milieu de terrain défensif de la Premier League lors de la jeune campagne 2022/23. Après que le milieu de terrain Baba Iddrisu ait raté une convocation en raison d’une blessure, il en sera demandé davantage à Partey pour mener le milieu de terrain.

Le plus gros fardeau incombe à Williams, car il doit combler le vide laissé par Asamoah Gyan. L’entraîneur nouvellement licencié par l’UEFA est le meilleur buteur africain de tous les temps à la Coupe du monde avec six buts et le meilleur buteur du Ghana. Williams est surtout connu pour sa durabilité car il est le détenteur du record de la Liga pour la plupart des matchs consécutifs joués. Pour que les Black Stars sortent du groupe H, Williams doit être clinique en tant que finisseur.

Groupe de la mort

Malheureusement, le Ghana sera privé de son gardien titulaire, Joe Wollacott, après avoir été opéré au doigt. Le numéro un du Charlton Athletic a tout de même voyagé avec l’équipe pour un soutien moral. Lawrence Ati-Zigi prendra sa place entre les bâtons. Il aura une ligne de fond solide dirigée par le défenseur central de Southampton, Mohammed Salisu, sur laquelle s’appuyer.

Deux de leurs trois matches de phase de groupes impliqueront une rediffusion d’une rencontre précédente sur la plus grande scène du monde. Lors de leur premier match, ils affrontent le Portugal qui les a battus 2-1 lors de la Coupe du monde 2014. Leur dernier match sera contre l’Uruguay qui a battu le Ghana de manière controversée en quart de finale de la Coupe du monde 2010. La Corée du Sud sera également un test délicat. Leur attaquant vedette Son Heung-min a déjà marqué cinq buts pour son pays en 2022.

Le Ghana ne devrait pas sortir de la phase de groupes. Cependant, ils ont le talent et le leadership sous Addo pour potentiellement causer un bouleversement ou deux.