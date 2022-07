Le Ghana confirme sa première épidémie du virus mortel de Marburg

L’annonce intervient après que deux patients non apparentés de la région sud d’Ashanti au Ghana, tous deux décédés plus tard, ont été testés positifs pour le virus.

Les patients présentaient des symptômes tels que diarrhée, fièvre, nausées et vomissements, a indiqué l’OMS, ajoutant que plus de 90 contacts sont surveillés.

Marburg est une fièvre hémorragique virale hautement contagieuse de la même famille que la maladie à virus Ebola plus connue et a un taux de mortalité pouvant atteindre 88%, selon l’OMS. “La maladie commence brusquement, avec une forte fièvre, des maux de tête sévères et des malaises”, a-t-il déclaré.

Le virus est transmis à l’homme par les chauves-souris frugivores et peut ensuite se propager d’homme à homme par contact direct avec les fluides corporels des personnes infectées ou des surfaces et des matériaux contaminés par ces fluides, a expliqué l’OMS.