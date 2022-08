Le Gewurztraminer, un blanc aromatique, prend racine – Shaw Local

Il faut un endroit incroyablement humide pour qu’un tracteur reste coincé en juillet dans un vignoble californien.

Parce que la pluie pendant la saison de croissance – même la pluie après mai – est une rareté, on pourrait affirmer que Bouchaine possède l’un des endroits les plus humides du pays viticole.

Mais plutôt que d’abandonner la section, le vigneron Chris Kajani a capitalisé. Elle savait que si un tracteur était coincé dans la boue le week-end du 4 juillet 2017, il était temps pour un vieux bloc de chardonnay, qui devait de toute façon être replanté, d’obtenir une nouvelle identité.

Le Gewurztraminer, un blanc aromatique, a pris racine et a prospéré dans le microclimat unique de la cave Carneros.

“Nous avons des sources naturelles sur place et de l’eau supplémentaire”, a déclaré Kajani lors d’un entretien téléphonique. « Nous savions que ce coin – une partie inférieure du vignoble dans laquelle nous avons mis beaucoup de drainage mais où le tracteur est toujours coincé – était une zone plus humide. Combiné avec l’influence de la baie de San Pablo qui conduit au vent et au temps frais, nous avons pensé qu’un vin avec une acidité vibrante pourrait bien jouer dans une zone marécageuse humide.

Le site de 1,6 acre est conçu pour le gewurztraminer, qui a de plus grandes vignes, une plus grande grappe et tire vraiment l’eau du sol lors de la maturation.

“Si vous vous tenez sur les terrasses du vignoble, vous pouvez voir la baie”, a déclaré Kajani. « Vous pouvez voir le quartier financier de San Francisco. La ville est essentiellement à 30 milles au sud de nous, de l’autre côté de la baie. Toute cette influence maritime et cette brise fraîche de la baie – le brouillard – nous permettent de capturer une énergie vraiment vive dans les vins. J’adore me tenir là-haut, la brise est si forte qu’elle fera exploser mes lunettes de soleil.

À partir de ce petit site, Kajani a élaboré un vin qui éclate avec des arômes de fleur de poirier au nez, des saveurs de melon vert et, malgré une minéralité croquante qui traverse toute l’expérience, une bouche ronde qui donne au vin une dimension supplémentaire.

Chaque partie du profil de saveur joue un rôle. Exactement comme elle le voulait.

“Il y a deux façons de voir les choses”, a déclaré Kajani. “Quand je m’assois et que je mélange, j’active et désactive les différents côtés de mon cerveau. Je ne cherche pas de coudes dans le vin. Je ne veux pas que l’acide ressorte trop. Je ne veux pas que l’alcool ressorte trop. Si le vin est en fût de chêne, je ne veux pas que ça ressorte. Je veux de la fluidité en bouche et des textures sans coudes. Nous sommes intéressés par un style sec et vif. C’est sur cela que nous nous concentrons. C’est un vin de table.

Au bord d’une autre récolte, Kajani a traversé la majeure partie de la saison de croissance. Il y a toujours des choses qui échappent à son contrôle : une tempête de pluie anormale, un incendie de forêt aléatoire ou une vague de chaleur soudaine.

Mais, elle restera fidèle à son site. Comme une gymnaste à la fin d’une routine, la récolte est l’atterrissage, et elle ne peut lui donner qu’une seule chance.

“Vous devez mettre de l’anxiété dans votre poche arrière en tant que vigneron”, a déclaré Kajani. «Chaque décision est critique, tous les choix comptent pendant la saison de croissance. Tout se voit vraiment dans la bouteille. Le processus créatif attire beaucoup de monde et nous nous demandons toujours si c’est la bonne décision. Il existe cependant de nombreuses façons de coller l’atterrissage. Si vous deviez parler à 500 vignerons, tous le feraient différemment selon leur site, leur microclimat et leur sol.

NOTES DE DEGUSTATION

• Banshee, Californie, vin pétillant brut “Ten of Cups” (26 $) : La viticultrice Alicia Sylvester a déclaré qu’elle voulait “se plonger dans le jeu pétillant”. Son voyage inaugural a livré un vin à l’acidité croquante, aux saveurs de pomme verte et d’amande grillée.

• Frog’s Leap, Rutherford Napa Valley, Cabernet Sauvignon 2019 (75 $): Le duo père-fils de viticulteurs John et Rory Williams n’a jamais chassé les tendances. Lorsque Napa est passé à d’énormes saveurs et à une surextraction, ils ont tracé leur chemin à travers la récolte et dans la cave comme ils l’ont toujours fait : être fidèles au millésime et mettre en bouteille de délicieux vins. Des saveurs de cassis, de cerise noire, de sauge, de romarin, de terre limoneuse et de la poussière signature de Rutherford imprègnent un vin aux tanins qui ont une touche de style rustique de l’Ancien Monde.

• Stolpman, comté de Santa Barbara, Sangiovese So Fresh « Love You Bunches » 2021 (26 $) : Si chaque été a une chanson – « Nice for What » de Drake ; “Crazy” de Gnarls Barkley ; amusant “We Are Young” ; et en remontant un peu dans le temps, “(Everything I Do) I Do It For You” de Bryan Adams sont quelques-uns qui me viennent à l’esprit – puis Pete Stolpman a fait les vins de l’été avec une paire de grappes entières, indigènes vins de fermentation où il utilisait la macération carbonique. Avec du dioxyde de carbone pompé dans un réservoir scellé jusqu’à ce que les baies gonflent et éclatent, le résultat est des vins frais, fruités, à texture légère et à forte acidité qui sont servis frais et prêts à boire dans leur jeunesse. Pensez à la framboise Jolly Rancher pour un profil de saveur.

• Stolpman, Central Coast, So Fresh « Love You Bunches » Rose 2021 (26 $) : Fabriqué comme son homologue sangiovese, avec des notes de pastèque fraîche, de Sprite en conserve et de fraise vert rosé.

Gewurztraminer de Bouchaine (Photo fournie par Bouchaine)