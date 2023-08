Le gestionnaire immobilier de Mar-a-Lago est le dernier d’une lignée d’employés de Trump pris au piège de ses troubles juridiques

NEW YORK (AP) – Un membre du personnel de longue date de Mar-a-Lago qui a passé des années à chercher des voitures de luxe pour les riches membres du club est la dernière personne à être prise au piège des problèmes juridiques de l’ancien président Donald Trump.

Carlos De Oliveira a comparu devant le tribunal lundi pour faire face à des accusations liées à ce que les procureurs allèguent être un stratagème dirigé par l’ancien président et actuel favori du GOP pour tenter d’effacer les images de sécurité après qu’elles aient été assignées par un grand jury. De Oliveira est également accusé d’avoir menti aux enquêteurs, selon un nouvel acte d’accusation dévoilé la semaine dernière.

De Oliveira est maintenant le deuxième employé peu connu de Trump inculpé pour sa prétendue thésaurisation de documents classifiés dans son club de Palm Beach, en Floride. Son cas met en évidence les dommages collatéraux des problèmes juridiques croissants de Trump, alors qu’il laisse une trace de co-conspirateurs et d’alliés accusés d’avoir menti ou d’avoir commis d’autres crimes en son nom. Certains de ceux qui se retrouvent sous contrôle judiciaire dépendent de Trump pour leur subsistance – et maintenant pour payer leurs factures juridiques croissantes.

Trump a catégoriquement nié tout acte répréhensible et a accusé le ministère de la Justice du président Joe Biden de le cibler pour nuire à sa campagne.

« Ils essaient d’intimider les gens pour qu’ils sortent et inventent des mensonges à mon sujet. Parce que je n’ai rien fait de mal », a-t-il déclaré la semaine dernière à l’animateur de radio conservateur John Fredericks. « Mais ce sont deux employés formidables. Ils sont avec moi depuis longtemps et ce sont des gens formidables. Et ils veulent détruire leur vie.

La Maison Blanche a nié à plusieurs reprises toute suggestion selon laquelle Biden aurait cherché à influencer les enquêtes liées à Trump.

L’apparition de De Oliveira lundi a marqué non seulement le premier aperçu public du co-accusé de Trump, mais une introduction pour beaucoup de ceux qui fréquentent le club. Contrairement à Nauta, qui est une présence constante aux côtés de Trump, même les employés et alliés actuels et anciens de Trump ont déclaré après la levée des scellés qu’ils ne connaissaient pas De Oliveira et ne reconnaissaient pas son nom. Plusieurs ont demandé si un journaliste pourrait avoir une photo pour les aider à se rafraîchir la mémoire.

Mar-a-Lago compte plus de 150 travailleurs, du personnel à temps plein aux employés saisonniers, et beaucoup faisaient partie des personnes appelées à comparaître devant le grand jury, selon des personnes familières avec les comparutions, qui, comme d’autres, ont parlé sur condition d’anonymat pour discuter de l’affaire. Ce ne sont que quelques-uns des dizaines d’employés, d’assistants, de fonctionnaires et d’avocats qui ont été pris dans des enquêtes qui se chevauchent sur les documents ainsi que dans les efforts de Trump pour annuler les résultats des élections de 2020.

De Oliveira, selon l’acte d’accusation et les archives publiques, a travaillé à Mar-a-Lago pendant plus de 20 ans, commençant comme valet qui ne gagnait que 12 000 $ en 2010. Il a été promu gestionnaire immobilier du club en janvier 2022.

Un membre du club qui a demandé l’anonymat pour parler du personnel a décrit De Oliveira comme un visage amical qui dirigeait l’opération de voiturier. Le membre du club a déclaré qu’il était difficile d’imaginer que Trump ait de longues conversations avec quelqu’un dans sa position, comme le prétend l’acte d’accusation. D’autres, cependant, ont noté que Trump avait tendance à parler à tout le monde, y compris au personnel, et accordait une attention très particulière à ses propriétés, signalant des problèmes tels que la peinture écaillée et ordonnant aux agents de maintenance de s’en occuper rapidement.

Trump a également une tendance de longue date à élever les employés de bas niveau, renforçant ainsi une loyauté intense dans le processus. Ils ont pointé du doigt des personnes comme Dan Scavino, un ancien caddie de golf qui est devenu l’un des assistants les plus fiables de Trump, en tant que chef de cabinet adjoint de la Maison Blanche pour les communications et l’une des rares personnes chargées de publier des tweets sous son nom.

Alors que ceux qui ont été élevés par Trump sont parmi ses défenseurs les plus fidèles, d’autres qui se sont retournés contre l’ancien président ont décrit un schéma de jeunes employés et d’employés de bas niveau fascinés par Trump et les pièges du pouvoir – d’abord à la Maison Blanche, avec ses manèges à bord d’Air Force One, et maintenant à Mar-a-Lago où les membres cotisants éclatent en applaudissements chaque fois qu’il entre dans une pièce. Trump, disent-ils, a le don de faire sentir aux gens qu’ils sont spéciaux et, de la part de certains, gagne une loyauté aveugle en retour.

Stephanie Grisham, ancienne attachée de presse et assistante de l’ancienne première dame, qui est maintenant une critique vocale de Trump, a déclaré qu’elle était initialement amoureuse de tout cela.

« J’avais l’habitude d’être en admiration devant cette chose », a-t-elle déclaré. « Il vous fait vous sentir important. »

De Oliveira et son avocat, John Irving, n’ont pas répondu aux multiples demandes de commentaires et personne n’a répondu à la porte de la maison qu’il loue dans une banlieue ouvrière près de l’autoroute entre Jupiter et West Palm Beach. En 2012, selon les archives, il a déposé son bilan.

« Le ministère de la Justice a malheureusement décidé de porter ces accusations contre M. De Oliveira », a déclaré Irving après la comparution devant le tribunal lundi. « Ils ne s’arrêtent pas pour mettre leur argent là où ils disent. J’ai hâte de voir ce qu’est la découverte.

___ Les rédacteurs d’Associated Press Adriana Gomez Licon à Miami et Palm Beach Gardens, en Floride, et Eric Tucker à Washington ont contribué à ce rapport.

Jill Colvin, l’Associated Press