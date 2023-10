Washington

CNN

—



Le ministère de l’Éducation pénalise l’un de ses prestataires de services de prêts étudiants pour ne pas avoir envoyé à temps les relevés de facturation à 2,5 millions d’emprunteurs au début du mois. les paiements ont repris après une pause de plus de trois ans.

Plus de 800 000 emprunteurs fédéraux de prêts étudiants étaient en retard dans leurs paiements en raison de l’erreur commise par le gestionnaire MOHELA (Missouri Higher Education Loan Authority), a déclaré lundi le ministère de l’Éducation.

Le département retient 7,2 millions de dollars sur le paiement d’octobre de MOHELA et a ordonné au gestionnaire des prêts étudiants de placer tous les emprunteurs concernés en abstention – une période pendant laquelle les paiements ne sont pas requis et les intérêts sont gelés – jusqu’à ce que le problème soit résolu.

MOHELA est l’un des nombreux gestionnaires de prêts étudiants avec lesquels le ministère de l’Éducation passe un contrat pour collecter les remboursements de prêts étudiants fédéraux auprès des emprunteurs. Depuis 2022, MOHELA est chargé de gérer les remboursements de prêts étudiants des emprunteurs qui cherchent à annuler leur dette dans le cadre du programme de remise de prêt de la fonction publique, qui efface la dette étudiante restante après que les travailleurs du secteur public éligibles ont effectué 120 paiements mensuels.

« L’administration Biden-Harris est à l’écoute des emprunteurs à chaque étape de leur retour au remboursement. Nos efforts de surveillance ont révélé des erreurs de la part des gestionnaires de prêts qui ne seront pas tolérées », a déclaré le secrétaire à l’Éducation, Miguel Cardona, dans un communiqué.

En août, MOHELA avait servi près de 7,8 millions d’emprunteurs étudiants, soit environ 5,3 millions de nouveaux comptes par rapport à 2020, selon un rapport. lettre la société a écrit à certains législateurs démocrates au sujet de la reprise des paiements. Depuis lors, de nombreux comptes ont été transférés à MOHELA car plusieurs entreprises ont mis fin à leurs contrats de gestion de prêts avec le gouvernement fédéral.

Plus tôt ce mois-ci, le ministère de l’Éducation a déclaré qu’environ 350 000 emprunteurs dont les prêts sont gérés par plusieurs sociétés différentes ont initialement reçu des factures d’un montant erroné. Ces emprunteurs concernés ont également été soumis à une abstention jusqu’à ce que les problèmes soient résolus, a indiqué le ministère.

Environ 28 millions d’emprunteurs fédéraux de prêts étudiants ont commencé à rembourser en octobre pour la première fois depuis mars 2020, lorsque les paiements ont été suspendus en raison de la pandémie. Beaucoup ont été confrontés à de longs délais d’attente lorsqu’ils ont appelé leur fournisseur pour leur poser des questions sur leurs paiements.

Le lancement d’un nouveau plan axé sur les revenus appelé SAVE (Économiser sur une éducation précieuse). Le nouveau plan de remboursement offre les conditions les plus généreuses et offrira probablement le paiement mensuel le plus petit pour les emprunteurs aux revenus les plus faibles – mais il est entré en vigueur cet été, et certains emprunteurs qui ont fait leur demande en août ou septembre attendent toujours que leur demande soit traitée. .

Emprunteurs dont la facture est correcte mais qui manquent un paiement ne subira pas les conséquences financières normalesgrâce à une période d’accès temporaire créée par le ministère de l’Éducation.

Jusqu’au 30 septembre 2024, un emprunteur ne sera pas signalé comme étant en défaut auprès des agences nationales de notation de crédit, ce qui peut nuire à la cote de crédit d’une personne. Mais comme les intérêts continueront de s’accumuler, les emprunteurs ne sont pas entièrement à l’abri.