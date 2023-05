Le gestionnaire de l’eau nommé par le gouvernement fédéral de Jackson pourrait également prendre en charge le système d’égouts de la ville

JACKSON, Miss. (AP) – Une personne nommée par le gouvernement fédéral gère le système d’eau dans la capitale du Mississippi, et il pourrait en être de même bientôt pour le système d’égouts de la ville.

Le juge du tribunal de district américain Henry Wingate a déclaré lors d’une audience mardi qu’il prévoyait de placer le système d’égouts de Jackson sous l’autorité de Ted Henifin, qui a été nommé en novembre pour régler les problèmes d’eau de la ville. Le système d’approvisionnement en eau est partiellement tombé en panne en août et pendant des jours, les gens ont dû faire la queue pour avoir de l’eau pour boire, se laver, cuisiner et tirer la chasse d’eau.

Le réseau d’égouts est également en proie à des problèmes depuis des années. La ville a accepté de conclure un décret de consentement en 2012 avec l’Agence américaine de protection de l’environnement pour empêcher le débordement des eaux usées brutes et mettre la ville en conformité avec la Clean Water Act. Les rapports requis par le décret de consentement ont montré que 4,7 milliards de gallons d’eaux usées non traitées ou partiellement traitées ont été déversées dans la rivière des Perles entre mars 2020 et février 2022.

« Chaque jour qui passe, nous courons le risque d’aggraver notre problème », a déclaré Wingate lors de l’audience de mardi.

Le juge fédéral a ordonné aux avocats de rédiger une ordonnance qui combinerait le décret de consentement des égouts de la ville avec son ordonnance fédérale qui a abouti à la nomination de Henifin, a rapporté WLBT-TV. Wingate a demandé que les avocats terminent le projet dans deux semaines.

Henifin a déclaré que s’il devait gérer le système d’égouts, il sous-traiterait la plupart des travaux de réparation, tout comme il le fait pour le système d’eau.

« Je n’ai pas le temps de former le personnel, d’acheter du matériel », a déclaré Henifin. « C’est le mieux que nous puissions faire pour que cela se produise rapidement. »

Henifin a déclaré qu’il espérait terminer son travail en tant que gestionnaire intérimaire du système d’eau dans un an ou moins. L’arrêté fédéral en vertu duquel il a été nommé fixe 12 mois à Henifin pour mettre en œuvre 13 projets visant à améliorer la stabilité à court terme du système.

La procureure de la ville, Catoria Martin, a déclaré à Wingate qu’il faudrait un à trois ans pour réparer plus de 250 débordements d’égouts.

The Associated Press