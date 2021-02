LONDRES – Neil Woodford, l’ancien sélectionneur de titres britannique dont la société d’investissement s’est effondrée en 2019, a dit « désolé » aux investisseurs pour les pertes alors qu’il partageait son projet de revenir avec une nouvelle entreprise.

Woodford a déclaré dans une interview au Telegraph, publiée samedi, qu’il était « très désolé pour ce que j’ai fait de mal ».

Le gestionnaire du fonds a également annoncé qu’il lancerait une nouvelle société d’investissement, Woodford Capital Management Partners, à Jersey. La société ne lèvera de fonds que auprès d’investisseurs professionnels et se concentrera sur le secteur biotechnologique, les biosciences britanniques et les soins de santé.

Le soutien à des sociétés non cotées en démarrage et non cotées plus risquées dans ces domaines, conjugué à la piètre performance des autres sélections d’actions, a conduit à une vague de rachats par les investisseurs du Woodford Equity Income Fund. Cela a entraîné la suspension et la liquidation éventuelle du fonds, ce qui a contraint le plus célèbre gestionnaire de fonds du Royaume-Uni à fermer sa première société, Woodford Investment Management, en octobre 2019. La suspension et la fermeture du fonds ont obligé les investisseurs ordinaires à attendre des mois pour récupérer leur argent.

Woodford s’est fait un nom dans la bulle Internet en évitant les actions technologiques coûteuses et en vendant les banques avant la crise financière, tout en travaillant chez Invesco.

Woodford a déclaré dans l’interview Telegraph que pour le reste de sa vie, il ne voulait pas « se cacher et me battre à propos de choses qui se sont passées la meilleure partie d’il y a deux ans ».

Le régulateur britannique, la Financial Conduct Authority, enquête toujours sur les événements qui ont conduit à la suspension du fonds de Woodford.

Dans l’interview, Woodford a défendu la culture de son ancienne entreprise, affirmant que l’examen minutieux auquel elle faisait face dans les médias «faisait mal».

Il s’est également intéressé à l’administration du fonds, Link Fund Solutions, pour la clôture de Wood Equity Income.

« Je n’ai pas pris la décision de suspendre le fonds, je n’ai pas pris la décision de liquider le fonds », a déclaré Woodford.

« Comme l’histoire le montrera maintenant, ces décisions ont été extrêmement dommageables pour les investisseurs et elles n’étaient pas les miennes », a-t-il ajouté, affirmant que c’était « les décisions de Link ».

Un porte-parole de Link Fund Solutions n’était pas immédiatement disponible pour commenter les remarques de Woodford lorsqu’il a été contacté par CNBC.

Link a réfuté l’affirmation de Woodford, selon un article paru dans Investment Week, affirmant que toute suggestion selon laquelle l’entreprise n’était «pas au courant de la possibilité de suspension, ou ne s’était pas engagée dans des discussions concernant la décision de suspension, est incorrecte».