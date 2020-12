Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a remis un maillot spécial à Pierre Webo après que le directeur adjoint d’Istanbul Basaksehir ait été victime d’un prétendu racisme lors du choc de la Ligue des champions.

Le match de mardi au Parc des Princes a été suspendu tôt après que Webo aurait été abusé par le quatrième officiel Sebastian Coltescu.

L’incident a provoqué un échange houleux entre les officiels du match roumains et les joueurs des deux côtés, avant que les joueurs et le personnel du PSG et d’Istanbul Basaksehir ne quittent le terrain.

L’UEFA continue d’enquêter sur l’incident, tandis que le match a repris mercredi avec un nouveau groupe d’officiels.

Le PSG a remporté son dernier match de la phase de groupes 5-1 grâce au triplé de Neymar et au doublé de Kylian Mbappe.

L’expulsion de Webo à la 14e minute du match de mardi a été à l’origine de l’incident, mais l’ancien international camerounais est revenu sur le banc mercredi alors que l’UEFA avait suspendu son carton rouge.

Une fois le match terminé, Al-Khelaifi a présenté à Webo un maillot du PSG avec son nom et le numéro 9 imprimé – le même numéro qu’il portait alors qu’il était attaquant pour Fenerbahce et Majorque.

Pendant ce temps, les joueurs des deux côtés se sont réchauffés pour la reprise du match de mercredi avec des t-shirts portant les mots « Non au racisme », et ont pris le genou aux côtés des nouveaux officiels néerlandais et polonais.