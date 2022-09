Un geste TOUCHANT de Meghan Markle a été révélé après avoir accueilli les personnes en deuil avec son mari Harry, le prince William et Kate Middleton.

Les foules ont applaudi lorsque les Fab Four se sont réunis avec émotion pour rencontrer les fans royaux au château de Windsor samedi.

Le prince Harry et Meghan Markle ont été vus au château de Windsor samedi Crédit : Getty Images – Getty

Le couple a salué les fans et a discuté avec les sympathisants Crédit : Reuters

Le bain de foule a été retardé jusqu’à 17h15 pour inclure Harry et Meghan Crédit : Alamy

Lyndsey Phillips faisait partie des centaines de personnes qui espéraient apercevoir la famille royale, mais à la place, elle est repartie avec un échange réconfortant avec Meghan.

Elle se tenait debout avec une couronne colorée faite avec des empreintes de mains d’enfants de la crèche.

Lorsque Lyndsey a passé le cadeau fait à la main, Meghan a dit: “Oh magnifique! Dois-je le mettre à la porte pour vous?”

Meghan a été vue en train de hocher la tête alors que Lyndsey lui disait de le faire, ce à quoi la duchesse de Sussex a répondu: “Bien sûr”.

Une fois qu’elle a tenu la couronne, elle a regardé de plus près et a demandé: “De qui sont les empreintes de mains?”

Lyndsey lui dit que les enfants de sa crèche l’ont fait, ce à quoi Meghan dit: “C’est magnifique, merci. Je vais m’assurer qu’il soit placé aujourd’hui.”

Le moment émouvant signifiait beaucoup pour Lyndsey qui était reconnaissante de l’intérêt de Meghan pour la couronne.

Elle a dit plus tard au Mirror : “Nous étions à l’origine là pour placer une couronne d’empreintes de mains que les enfants de la crèche avec qui je travaille ont fabriquées.

“L’un des enfants voulait que nous le placions avec les autres hommages à la” maison de la reine “comme il l’appelait.

“Nous avons eu tellement de chance de pouvoir la remettre à Meghan qui était si adorable, en passant du temps à découvrir qui a fait la couronne.”

Ce n’était pas le seul acte de gentillesse que Meghan a montré tout au long de la journée.

Elle a également été entendue faire un commentaire touchant à un assistant royal sur le fait de tenir une promesse.

Des images montrent l’aide proposant de prendre certaines des fleurs que la duchesse avait reçues des personnes en deuil.

Elle lui a apparemment dit qu’elle les garderait car elle avait promis de les placer à la porte au nom des sympathisants.

On pense qu’elle a dit: “Je leur ai dit que je les placerais là-bas, donc ça va. Merci. J’apprécie cependant.”

Le royal adoré a également reçu un câlin d’un jeune fan.

Amelka Zak, 14 ans, a déclaré à CNN: “Nous attendions juste qu’elle vienne et elle est venue et m’a demandé mon nom et comment était ma journée et combien de temps j’attendais.

“Je lui ai demandé si je pouvais avoir un câlin et elle m’a embrassé en retour. C’était juste un moment assez incroyable.

Seuls William et Kate – nouvellement nommés prince et princesse de Galles – devaient rencontrer le public à partir de 16h30.

Mais le bain de foule a été retardé jusqu’à 17h15 pour inclure Harry et Meghan.

La jeune sympathisante a dit qu’elle “admire Meghan” et a révélé la raison touchante pour laquelle elle avait besoin d’embrasser la duchesse.

Elle a expliqué: «Cela m’est venu à l’esprit et tout le monde m’a en quelque sorte encouragé.

“Je suppose que j’avais juste l’impression que j’en avais besoin d’une certaine manière.”

Des hordes de fans royaux étaient impressionnés samedi alors que le prince William et Harry et les épouses Kate et Meghan se réunissaient de façon spectaculaire en hommage à la reine au château de Windsor.

Après des années de dissensions spéculées, la marche de samedi à Windsor était la première fois que les membres de la famille royale étaient vus ensemble en public depuis 2020.

Se réunissant après que le nouveau prince de Galles a émis une branche d’olivier de la 11e heure, les couples sont arrivés dans la même voiture dans ce qui a été décrit par un initié royal comme “une importante démonstration d’unité pour la reine”.