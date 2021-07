Le geste réfléchi de SRK pour flicer avant d’entrer dans la maison de Dilip Kumar gagne des cœurs

Shah Rukh Khan a été parmi les premières célébrités de Bollywood à rendre hommage à Dilip Kumar lorsqu’il a atteint la résidence Bandra West de Kumar et de l’actrice vétéran Saira Banu mercredi. Le fils « mooh bola » du couple de vétérans a été photographié en train de consoler un Banu ému, qui était l’épouse de Kumar depuis 55 ans. Dilip Kumar est décédé le mercredi 7 juillet des suites d’une maladie prolongée. Il avait 98 ans. Considéré comme la première superstar de l’Inde, Dilip Kumar a donné de nombreuses performances inoubliables au cours de sa carrière de six décennies.

Alors qu’Internet était inondé de condoléances sincères dont beaucoup se souvenaient de la carrière emblématique et illustre de Kumar, une vidéo de SRK se rendant à la résidence de Kumar à Mumbai a fait sourire brièvement les visages des fans de condoléances.

Dans une vidéo partagée par Filmfare, on pouvait voir SRK faire un geste au flic en poste en signe de respect.

« Remarquez le respect non sollicité accordé au policier à 0h21. Cette intelligence de la rue est la raison pour laquelle SRK règne toujours dans le cœur de tant d’années après tant d’années », a écrit un utilisateur de Twitter en citant la vidéo.

Remarquez le respect non sollicité accordé au policier à 0h21. Cette intelligence de la rue est la raison pour laquelle SRK règne toujours dans le cœur de tant d’années après tant d’années. https://t.co/AokL7mj4kO– Sachin Tandon (@cugwmui) 7 juillet 2021

Beaucoup d’autres, qui ont remarqué le geste, ont félicité SRK d’avoir salué le flic.

Avez-vous remarqué les gars 0:21 sec La police salue Srk et le respect lui est immédiatement accordé— Muzammil Malik (@MuzammilMalikkk) 7 juillet 2021

Vers 20 21e seconde.. Voyez comment @iamsrk respecté le policier. Ces petits gestes racontent comment il règne sur bollywood. Il a tout gagné. Une telle étoile et pourtant si simple. – Alankrit Shukla (@alashshukla) 7 juillet 2021

Shah Rukh Khan, dans une interview accordée à Filmfare en 2017, a déclaré qu’en travaillant avec Ketan Mehta il y a des années, il avait vu une photo de Kumar dans son bureau et pensait que c’était lui. « J’ai vu une photo de Dilip Kumar dans son bureau (Ketan Mehta) et j’étais comme oh ! C’est moi. Il me ressemblait tellement sur cette photo. Ou plutôt je lui ressemblais tellement. »

Dans l’interview, Khan a révélé que sa mère aimait Dilip Kumar et avait l’impression que son fils ressemblait à l’acteur d’Andaz. Khan a également ajouté que Saira Banu et Kumar le considéraient comme leur fils.

Pendant ce temps, enveloppé dans le drapeau national, Dilip Kumar a été emmené à Juhu Kabristan, où la fraternité du film et des milliers de fans se sont alignés pour lui faire des adieux émouvants. Amitabh Bachchan et son fils Abhishek Bachchan ont assisté à la cérémonie d’enterrement, sous les yeux d’une Saira Banu en larmes.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici