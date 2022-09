Le geste réconfortant de Cristiano Ronaldo pour un petit enfant – câlins et l’emmène au bus de l’équipe

Une vidéo réconfortante d’un enfant se précipitant pour rencontrer Cristiano Ronaldo a fait surface sur Internet. Ce qui a attiré le plus d’attention, c’est la réaction de Ronaldo. Le joueur vedette de Manchester United a accueilli le petit garçon avec un câlin chaleureux et l’a emmené dans le bus de l’équipe pour rencontrer les autres joueurs.

Le clip de la même chose a été partagé sur Twitter par un compte de fan, “The CR7 Timeline”. Il a légendé la vidéo comme suit: “Cristiano Ronaldo embrasse un petit garçon et l’emmène dans le bus de l’équipe de Manchester United pour rencontrer les autres joueurs.

Quel homme. ❤”

Voici un aperçu de la vidéo :

Cristiano Ronaldo embrasse un petit garçon et l’emmène dans le bus de l’équipe de Manchester United pour rencontrer les autres joueurs. Quel homme. ❤pic.twitter.com/VHj55g8bXG – La chronologie CR7. (@TimelineCR7) 15 septembre 2022

La star portugaise était récemment en Moldavie alors que Manchester United affrontait le FC Sheriff lors du deuxième match de groupe de la Ligue Europa. La vidéo a été capturée avant le match alors que le bus de l’équipe United quittait Chisinau, la capitale de la Moldavie. Ronaldo a été vu se diriger vers le bus lorsqu’un petit garçon portant le maillot numéro 7 de Ronaldo s’est précipité devant la sécurité pour rencontrer le footballeur légendaire.

Alors que le petit garçon courait vers Ronaldo, l’as du football l’a accueilli avec un câlin, puis a fait un pas de plus. Il a emmené le petit garçon dans le bus de l’équipe avec lui où d’autres joueurs étaient également assis.

La vidéo est devenue virale en quelques minutes et jusqu’à présent, elle a reçu plus de 11 000 likes avec un certain nombre de retweets et de commentaires. La superstar portugaise a reçu les éloges des utilisateurs des médias sociaux pour son geste aimable. L’un des utilisateurs a commenté: «Quelle plus grande personnalité. Quelle marque .. Tout simplement des choses de CHÈVRE.

“Ce petit geste signifiait le monde entier pour ce petit garçon”, a ajouté un autre.

Certains des autres commentaires comprenaient: «Félicitations à ce gamin implacable. Hahahaha”

“Un père d’abord et une légende absolue juste après”.

“C’est pourquoi il est la chèvre la chèvre absolue”

“Vraie légende”

Ronaldo a cependant marqué son premier but de la saison jeudi 15 septembre lorsque Manchester United a battu le FC Sheriff 2-0 en Ligue Europa. Après l’ouverture du score de Jadon Sancho, Ronaldo a marqué le deuxième but de United via le point de penalty. C’était son 699e but en club.

